Pazzione italiana

No hay ningún error de ortografía en el título de la presente columna, lo que sucede es que nos referimos al nuevo disco del tenor mazatleco, Carlos Osuna, que lleva el título de “Pazzione, canzoni italiane”. Carlos, actualmente forma parte de la Ópera Estatal de Viena, y ofrecerá hoy, a través del ISIC, a las 10:00 horas en el lobby del Teatro Pablo de Villavicencio, una rueda de prensa para dar a conocer su nuevo material discográfico.

En italiano, pasión se escribe “passione”, y locura se escribe “pazzia”, por lo que Carlos juega con las dos palabras para indicar la pasión y locura que lo embriagan por la música.

¿Por qué en italiano?, porque todo el repertorio que interpreta está compuesto por éxitos italianos, ya sean de las clásicas canciones napolitanas, de los éxitos románticos y de los hits que hicieron época o vencieron en el Festival de Sanremo.

En el disco se podrán escuchar Caruso, compuesta por Lucio Dalla para recordar al tenor Enrico Caruso; Díganselo a ella (Dicitincello vuie); Habla más suave (Parla piú piano, tema de amor de la película El padrino); Marechiare (nombre de un barrio de Nápoles); Torna a Surriento (Regresa a Sorrento); Háblame de amor, Mariú (Parlami d’amore, Mariú); Corazón ingrato (Core ‘ingrato); Non ti scordar di me (No me olvides); O Sole mio (El Sol mío); Mattinata (La aurora o mañana); Nel blu dipinto di blu (Azul, pintado de azul, más conocida como Volare).

Todos los temas son bellísimos y son interpretados magistralmente por Carlos Osuna, quien es orgullosamente sinaloense. Claro, tal vez no estén algunos temas que a usted le gustaría que fueran incluidos, pero son tantas las canciones italianas que gozan de la preferencia del público mexicano, que es imposible incluirlas todas. ¡Disfrútenlo!

