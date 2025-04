El fracaso es el mejor consejero para hacer las cosas con humildad y conseguir los resultados con mucha paciencia.

Todos tenemos miedo de fracasar; incluso, cuando sentimos cercana su pisada tratamos de eludirla. En efecto, buscamos afanosamente colocarnos sobre la senda del éxito, porque sentimos que es la mejor experiencia que nos puede construir. Sin embargo, es probable que enmudezcamos o nos desplomemos al estilo “Condorito”, si alguien nos quiere convencer de que es mejor seguir la pedagogía del fracaso para consolidarnos y transitar por la senda del éxito.

No obstante, el fracaso nos enseña de forma más clara cuál fue el error o falso procedimiento utilizado. La palabra fracaso parece derivar de un uso dialectal italiano, donde significaba quebrar algo en pedazos. Ahora bien, que se quiebre algo no quiere decir que no se puedan volver a unir sus pedazos. De hecho, el fracaso es el mejor consejero para hacer las cosas con humildad y conseguir los resultados con mucha paciencia. Como dijo J.K. Rowling: “El fracaso me enseñó cosas sobre mí misma que no habría podido aprender de otra manera”.

Creo que todos conocemos quién es la autora que mencionamos, pero cabe señalar que es la autora del éxito editorial de Harry Potter. Empero, cuando lo comenzó a escribir estaba pasando por una situación crítica y muy desesperada. Citamos sus palabras:

“Creo que es justo decir que, bajo cualquier parámetro convencional, siete años después del día de mi graduación, yo había fracasado en una escala épica. Mi excepcionalmente corto matrimonio había explotado, no tenía trabajo, era una madre soltera y era tan pobre como se puede llegar a serlo en Gran Bretaña sin estar en situación de calle. Los miedos que tanto mis padres como yo misma teníamos sobre mi futuro se hicieron realidad: desde cualquier perspectiva yo era el fracaso más grande del que tenía noticia”.

¿Experimento la pedagogía del fracaso?