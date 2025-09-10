Pedro Haces tiene otro as bajo la manga

“La austeridad no es un eslogan”. Con esas palabras, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, animó a los diputados de Morena a no apartarse de los principios con los que se fundó el partido-movimiento.
“La austeridad es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, añadió la funcionaria en la reunión plenaria del grupo parlamentario, previa al arranque del segundo año de la LXVI Legislatura.
Era 30 de septiembre y, entre los presentes, se encontraban Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, y el coordinador político Pedro Haces Barba, a quien las palabras de la secretaria de Gobernación le habrán sonado en chino.
Pocos integrantes de Morena ejemplifican mejor la incongruencia entre el discurso de la austeridad republicana y la práctica de la nueva élite política que gobierna México.
El empresario, líder sindical y presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia es un viajero frecuente a Madrid y a diferentes ciudades de Estados Unidos, donde paga lo que sea para estar presente en eventos deportivos.
Son famosas sus fiestas y comidas en las que agasaja a otros legisladores, y su gusto por los trajes, relojes, corbatas lujosas y traslados en helicóptero.
¿Qué pensará alguien como Pedro Haces cuando Rosa Icela Rodríguez pide a los diputados de Morena seguir el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, “una mujer honesta a toda prueba, a carta cabal, incorruptible, que no anda más que en su trabajo todos los días”?
¿Qué pasó por su cabeza cuando la secretaria de Gobernación explicó así el éxito más reciente de la Cuarta Transformación?: “¿Cómo logramos bajar los índices de pobreza en solo seis años? Pues, con la reducción del gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos”.
Es innegable ese triunfo de las políticas instrumentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay algo que no cuadra en ese discurso, y es la presencia de personajes que no sólo se distancian del discurso de austeridad –últimamente pisoteado por dirigentes y legisladores morenistas-, sino que arrastran en sus trayectorias graves acusaciones de corrupción y prácticas políticas deleznables.
A finales de agosto, mientras Morena se preparaba para el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, y Rosa Icela Rodríguez visitaba a los diputados para tratar de poner orden luego de un verano de escándalos, un grupo de empresarios de La Laguna hacía pública una denuncia en contra de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la central obrera fundada por Pedro Haces, a la que en muchos estados se le acusa de extorsión, amenazas y actos violentos.
Coahuila, Durango, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Querétaro son algunos de los estados de donde provienen las denuncias por cobros de piso disfrazados de cuotas sindicales, amenazas y agresiones por parte de los operadores de la CATEM.
Días después de las denuncias y pocas horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Durango y Coahuila, la Guardia Nacional llevó a cabo un cateo en las oficinas de la CATEM de Gómez Palacio, Durango.
Poco se ha informado oficialmente sobre el operativo del pasado viernes, y la propia CATEM ha exigido a las autoridades federales y estatales investigar las denuncias y aclarar -con nombre y apellido- quién estaría involucrado en las presuntas extorsiones.
“Queremos dejar en claro que la CATEM no nació ni existe para ser utilizada en prácticas que atenten contra el Estado de derecho”, ha dicho la central obrera en un comunicado.
En una de esas coincidencias de la política, el comunicado de la CATEM fue emitido mientras sus huestes agitaban banderas en los eventos de la gira nacional que la presidenta Sheinbaum ha emprendido con motivo de su primer informe de gobierno.
Porque la CATEM es eso: un grupo capaz de movilizar a miles de afiliados ya sea para llenar un mitin, para llenar urnas con un acordeón en mano o para conseguir militantes para registrar un partido político.
Hombre previsor, Pedro Haces activó un salvavidas en enero de 2025, cuando pidió a uno de sus operadores, Julio Antonio Saucedo, registrar una asociación ante el INE como promotora de un nuevo partido político.
Se trata de Fuerza 2027 AC, que busca crear el partido México Contigo (MXC), cuyo representante legal fue titular de la unidad jurídica del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral y representante ante la autoridad electoral de Fuerza por México, el partido que Pedro Haces creó para competir en las elecciones de 2021.
Según la solicitud de registro ante el INE, México Contigo tendría que realizar al menos 20 asambleas estatales con 3 mil asistentes cada una, y acreditar a 256 mil afiliados.
No han hecho una sola asamblea, pero aún tienen cinco meses para ello.
Activar o no este plan B podría depender de cómo trate el gobierno federal a la CATEM, a Pedro Haces y al propio Ricardo Monreal, uno de los damnificados de las políticas que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del nepotismo.
De cara a la cita electoral del 2027, el nuevo partido de Pedro Haces podría ser un refugio para los morenistas que no comulgan con la austeridad ni con el combate al nepotismo.
En 2018, cuando Pedro Haces Barba apareció como suplente del ex panista Germán Martínez en la Lista Nacional de candidatos plurinominales de Morena al Senado, muchos se preguntaron de dónde salió este personaje, cómo fue que apareció en un espacio al que no accedieron muchos de los más leales a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién lo puso en las listas de Morena?
Lo cierto es que, para ese momento, Pedro Haces ya era un próspero empresario y líder sindical, quien había creado su propia organización: el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslados de Valores, Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Similares y Conexos de la República Mexicana. Una especie de central a la que se afiliaban guardias de empresas de seguridad, choferes de camiones de traslado de valores, meseros, lavaplatos y hasta empleados de servicios de Valet Parking.
En 1984 inició su carrera política en el PRI, que sólo lo premió con una subsecretaría en la extinta Secretaría de Pesca.
En 2010 creó la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que lo catapultó en el mundo sindical y político, lo que le permitió, en 2013, colocarse como consejero estatal del PRI y presidente de la comisión de financiamiento del Comité Directivo Estatal del PRI en la Ciudad de México, en momentos en los que el dirigente del tricolor en la capital era Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Como empresario, su trayectoria inició hace 35 años, al fundar Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, SA de CV, de la que surgió su primer sindicato. Hace 20 años fundó Don Bull Productions, una empresa de espectáculos taurinos con socios en México y España, en la que el diputado presume su ganadería “Pedro Haces e hijos”.
Su dinero, la influencia de la CATEM en los estados y su relación con Ricardo Monreal lo convirtieron en suplente de Germán Martínez en el Senado, aunque sólo pudo ejercer el cargo entre diciembre de 2018 y mayo de 2019, mientras Martínez ocupó la dirección del IMSS.
Cuando el ex panista renunció al gobierno de AMLO y regresó al escaño, Pedro Haces tuvo que apartarse. Volvió a sus negocios y a la CATEM, que él mismo denominaba como “la CTM de Morena”, en una nostálgica referencia al papel que jugó la antigua confederación de trabajadores como punta de lanza del sector obrero del partido oficial, el PRI.
En los primeros tres años del sexenio de AMLO, Haces se concentró en la creación de su propio partido político: Fuerza por México, una asociación a la que originalmente el INE le negó el registro, al comprobarse el uso de recursos y estructuras de sindicatos para conformarlo. Pero una resolución del Tribunal Electoral lo puso en la contienda, con partidos locales en una docena de estados y un discurso favorable a las políticas de la Cuarta Transformación.
Fuerza por México no alcanzó el 3 por ciento de la votación en las intermedias de 2021 y perdió el registro, y actualmente se encuentra en proceso de liquidación ante el INE.
Sin embargo, en 2024 Pedro Haces apareció nuevamente en las listas de candidatos de Representación Proporcional de Morena, esta vez en un lugar privilegiado para llegar a la Cámara de Diputados. Además, colocó a su hijo -Pedro Haces Lago- como diputado plurinominal en el Congreso de la Ciudad de México.
Nuevamente, su dinero y la influencia de la CATEM le dieron un lugar privilegiado en la nueva Legislatura, donde se convirtió en la mano derecha del coordinador de Morena, Ricardo Monreal.
Pedro Haces Barba es hoy el coordinador de operación política de la bancada de Morena, y un personaje suigéneris que hace y deshace en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Lo mismo opera para distribuir las oficinas de la Cámara y arrebatar espacios a los partidos de oposición, que para amarrar los votos de los partidos aliados (PVEM y PT) en favor de las reformas prioritarias para el oficialismo.
Con el mismo ahínco con el que organiza traslados en helicóptero para su líder y coordinador, Pedro Haces agasaja a la bancada con fiestones y regalos, y presume sin empacho sus privilegios y despilfarros.
En diciembre de 2024, en una entrevista con la reportera Elia Castillo, de El País, el diputado y líder sindical dijo abiertamente: “Voy a la Serie Mundial, a la Fórmula 1, a Madrid a los toros, al Super Bowl y al tenis porque me gusta mucho el deporte. No tengo por qué esconderlo”.
Inseparable de Monreal, Pedro Haces siempre ocupa un lugar en los presídiums de las reuniones plenarias de Morena, como el pasado 30 de septiembre, cuando Rosa Icela Rodríguez fue a San Lázaro a hablar de austeridad.
Hoy, pretende limpiar la imagen de la CATEM con un comunicado en el que advierte que tomará “todas las medidas necesarias” para proteger su imagen e integridad.
La presión de la CATEM se ejerce ahora sobre las autoridades judiciales y las cámaras empresariales que se atrevieron a denunciar sus prácticas sindicales.
La CATEM estará en pie de guerra, mientras su líder seguirá pavoneándose en San Lázaro haciendo alarde de su enorme poder, a sabiendas de que se le ha vuelto indispensable a Ricardo Monreal y a Morena.