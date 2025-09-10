Pedro Haces tiene otro as bajo la manga

Hombre previsor, Pedro Haces activó un salvavidas en enero de 2025, cuando pidió a uno de sus operadores, Julio Antonio Saucedo, registrar una asociación ante el INE como promotora de un nuevo partido político. De cara a la cita electoral del 2027, el nuevo partido de Pedro Haces podría ser un refugio para los morenistas que no comulgan con la austeridad ni con el combate al nepotismo.

“La austeridad no es un eslogan”. Con esas palabras, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, animó a los diputados de Morena a no apartarse de los principios con los que se fundó el partido-movimiento. “La austeridad es un principio rector de nuestro gobierno, de nuestro movimiento. Es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado”, añadió la funcionaria en la reunión plenaria del grupo parlamentario, previa al arranque del segundo año de la LXVI Legislatura. Era 30 de septiembre y, entre los presentes, se encontraban Ricardo Monreal, coordinador de la bancada, y el coordinador político Pedro Haces Barba, a quien las palabras de la secretaria de Gobernación le habrán sonado en chino. Pocos integrantes de Morena ejemplifican mejor la incongruencia entre el discurso de la austeridad republicana y la práctica de la nueva élite política que gobierna México. El empresario, líder sindical y presidente de la Asociación Mexicana de Tauromaquia es un viajero frecuente a Madrid y a diferentes ciudades de Estados Unidos, donde paga lo que sea para estar presente en eventos deportivos. Son famosas sus fiestas y comidas en las que agasaja a otros legisladores, y su gusto por los trajes, relojes, corbatas lujosas y traslados en helicóptero. ¿Qué pensará alguien como Pedro Haces cuando Rosa Icela Rodríguez pide a los diputados de Morena seguir el ejemplo de la presidenta Claudia Sheinbaum, “una mujer honesta a toda prueba, a carta cabal, incorruptible, que no anda más que en su trabajo todos los días”? ¿Qué pasó por su cabeza cuando la secretaria de Gobernación explicó así el éxito más reciente de la Cuarta Transformación?: “¿Cómo logramos bajar los índices de pobreza en solo seis años? Pues, con la reducción del gasto burocrático, la eliminación de los privilegios, el combate a la corrupción y una mejor distribución de los recursos públicos”. Es innegable ese triunfo de las políticas instrumentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay algo que no cuadra en ese discurso, y es la presencia de personajes que no sólo se distancian del discurso de austeridad –últimamente pisoteado por dirigentes y legisladores morenistas-, sino que arrastran en sus trayectorias graves acusaciones de corrupción y prácticas políticas deleznables.

La CATEM en la mira

A finales de agosto, mientras Morena se preparaba para el nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, y Rosa Icela Rodríguez visitaba a los diputados para tratar de poner orden luego de un verano de escándalos, un grupo de empresarios de La Laguna hacía pública una denuncia en contra de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), la central obrera fundada por Pedro Haces, a la que en muchos estados se le acusa de extorsión, amenazas y actos violentos. Coahuila, Durango, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Querétaro son algunos de los estados de donde provienen las denuncias por cobros de piso disfrazados de cuotas sindicales, amenazas y agresiones por parte de los operadores de la CATEM. Días después de las denuncias y pocas horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Durango y Coahuila, la Guardia Nacional llevó a cabo un cateo en las oficinas de la CATEM de Gómez Palacio, Durango. Poco se ha informado oficialmente sobre el operativo del pasado viernes, y la propia CATEM ha exigido a las autoridades federales y estatales investigar las denuncias y aclarar -con nombre y apellido- quién estaría involucrado en las presuntas extorsiones. “Queremos dejar en claro que la CATEM no nació ni existe para ser utilizada en prácticas que atenten contra el Estado de derecho”, ha dicho la central obrera en un comunicado. En una de esas coincidencias de la política, el comunicado de la CATEM fue emitido mientras sus huestes agitaban banderas en los eventos de la gira nacional que la presidenta Sheinbaum ha emprendido con motivo de su primer informe de gobierno. Porque la CATEM es eso: un grupo capaz de movilizar a miles de afiliados ya sea para llenar un mitin, para llenar urnas con un acordeón en mano o para conseguir militantes para registrar un partido político.

México Contigo: un nuevo as bajo la manga

Hombre previsor, Pedro Haces activó un salvavidas en enero de 2025, cuando pidió a uno de sus operadores, Julio Antonio Saucedo, registrar una asociación ante el INE como promotora de un nuevo partido político. Se trata de Fuerza 2027 AC, que busca crear el partido México Contigo (MXC), cuyo representante legal fue titular de la unidad jurídica del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral y representante ante la autoridad electoral de Fuerza por México, el partido que Pedro Haces creó para competir en las elecciones de 2021. Según la solicitud de registro ante el INE, México Contigo tendría que realizar al menos 20 asambleas estatales con 3 mil asistentes cada una, y acreditar a 256 mil afiliados. No han hecho una sola asamblea, pero aún tienen cinco meses para ello. Activar o no este plan B podría depender de cómo trate el gobierno federal a la CATEM, a Pedro Haces y al propio Ricardo Monreal, uno de los damnificados de las políticas que ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum en contra del nepotismo. De cara a la cita electoral del 2027, el nuevo partido de Pedro Haces podría ser un refugio para los morenistas que no comulgan con la austeridad ni con el combate al nepotismo.

¿De dónde salió Pedro Haces?