Pedro Páramo, de Prieto

El camarógrafo mexicano Rodrigo Prieto (Ciudad de México, 1965), que ha trabajado con los cineastas Spike Lee, Curtis Hanson, Julie Taymor, Oliver Stone, Ang Lee, Alejandro González Iñárritu, Pedro Almodóvar y Martín Scorsese, entre otros, debuta ahora como director de cine.

Su obra prima es Pedro Páramo (México, 2024), con guión del español Mateo Gil y con base en la obra homónima de Juan Rulfo publicada por primera vez en 1955. Es una obra de difícil lectura, que exige volver al texto una y otra vez.

Llevar al cine una obra reconocida y alabada mundialmente es difícil y Prieto asume el riesgo y el reto. De su película dice que es “una oportunidad que en lugar de que eso sea descrito con un lenguaje poético, pues que la imagen tenga esa poesía (...) Ahora sí que el lenguaje audiovisual cargue con eso que Rulfo logró con el lenguaje literario”.

Hay tres versiones anteriores a esta; la de Carlos Vela (1967), con fotografía de Gabriel Figueroa y guión coescrito por Carlos Fuentes; la de José Bolaño (1978), y la de Salvador Sánchez (1981), con Claudio Brook como Pedro Páramo. Todas fueron criticadas, unas más que otras.

En versión del editor y crítico de cine Nicolás Ruíz Berruecos, la versión de Prieto es una “adaptación absolutamente fiel, absolutamente pulcra, eficiente y narrativamente comprensiva. Mateo Gil se dedicó a encontrar los diálogos en los monólogos internos de Rulfo, a desempolvarlos, sacarlos del éter, repartirlos entre personajes y tejerlos en una línea de eventos cronológicos comprensible”.

Y añade que “la comprensión se logra, podríamos decir, completamente. Todo está en su lugar, todo es como debería ser. Podemos ver trazada una gran línea cronológica en algún cuarto de escritura; una línea con referencias importantes: aquí mataron al Padre de Pedro Páramo, aquí se fue Susana San Juan del pueblo, aquí empezó la Revolución, aquí cayó Miguel, etc. Así ordenados los eventos, empieza la recreación”.

El director y el guionista dejan de lado la complejidad de la novela y construyen una historia; para que quien ve la película la puede seguir y entender, pero esa concesión, dice Ruiz Berruecos, “no es una interpretación de Pedro Páramo, ni siquiera es una adaptación, esta es una traducción paternalista que desentraña la compleja construcción de la novela para reconfigurarla en algo más digerible”.

“Es -continúa- un acto de divulgación (en el peor sentido de la palabra), una simplificación, una transposición a lo visual. Por eso la película carece completamente de imaginación metafórica. Lo que dice el texto, se pone en pantalla: una mujer se hace lodo, Juan Preciado se muere de miedo, las personas desaparecen, Pedro Páramo se transforma en un montón de piedras, los murmullos murmuran. La imaginación no alcanza aquí, ni siquiera para encontrar un paisaje original: todo está tomado de la obra fotográfica de Rulfo, de precisas reconstrucciones de la época, de los cielos de Gabriel Figueroa”.

Y afirma que “no es una mala película y eso la hace aún peor. Podríamos decir, incluso, que es la más eficiente adaptación directa que se ha hecho de la novela de Rulfo. Pero eso tampoco es decir gran cosa. No es la más lograda ni la más vigorosa ni la más interesante. Tal vez, para entender por qué Pedro Páramo es tan decepcionante, hay que preguntarnos sobre la banalidad de ciertos criterios: ¿qué significa que sea la adaptación más eficiente? ¿Qué hace que sea una buena o mala película? ¿En qué sentido sirven estos criterios para explicar el interés de la cinta?”.

Entiendo la crítica de Ruiz Berruecos y no sé cuál es la posición de Prieto ante miradas como esta y cuál sería su respuesta. Vi dos de las versiones anteriores y de lo que me acuerdo es de haber salido del cine sin haber entendido nada. Eran historias confusas que no me dijeron nada. Esta vez entendí la historia y pienso que las imágenes de Prieto me permiten comprender mejor la novela. Me gustaron mucho los paisajes, las locaciones, el vestuario, la ambientación y la fotografía. Me gustó la historia y la manera como se desarrolla.

Pedro Páramo

Título original: Pedro Páramo

Producción: México, 2024

Dirección: Rodrigo Prieto

Guión: Mateo Gil

Fotografía: Rodrigo Prieto

Música: Gustavo Santaolalla

Actuación: Tenoch Huerta, Ilse Salas, Mayra Batalla, Dolores Heredia, Noé Hernández, Manuel García Rulfo, Héctor Kotsifakis, Mayra Batalla, Roberto Sosa, Giovanna Zacarías, Yoshira Escárrega (...)