En fin, la realidad es que las mediciones de comportamiento del voto no son del todo buenas para Gerardo Vargas y le resultarán menos favorables conforme se acerque más el día de la elección. De llegar al empate técnico con Mingo Vázquez la única balsa de salvación que pueda rescatar a GVL de sus errores y enemistades es aquella que le lance o no López Obrador. Y quien sabe si a estas alturas el Presidente lo quiera llevar al segundo piso de la 4T.

Reverso

Invocación al narco

Debieran ser más precavidos Gerardo Vargas y Mingo Vázquez al tratarse de cruzar acusaciones de vínculos con el narcotráfico, para no brincar esa delgada e imperceptible raya que la delincuencia organizada a nadie le permite que la salte. No vale la pena arriesgar tanto la vida por una Alcaldía porque, gane quien gane, de antemano existe el poder de facto supraconstitucionalmente instalado. Al menos por respeto a los electores de Ahome denle dignidad a la contienda electoral porque no se trata de definir quién está o no en los afectos del capo de la región.