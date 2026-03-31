Pensiones recortadas

Es probable que los jueces, magistrados y ministros del bienestar van a resolver por consigna en favor del Gobierno federal, a pesar de ser tan clara la aplicación retroactiva e inconstitucional de leyes en perjuicio de los ya pensionados.

Como seguramente se habrá enterado en medios físicos y digitales, el Gobierno federal tiene la intención de poner un tope de más o menos 70 mil pesos a las pensiones por jubilación que reciben algunos trabajadores del propio Gobierno federal.

Eso aplica también para el IMSS, ISSSTE, CFE, Pemex y otros más.

Según el Gobierno federal, ese tope se debe a que hay algunos pensionados que reciben pensiones millonarias o bastante cuantiosas.

La intención me parece buena, el problema es que quieren aplicar ese tope no sólo a los que se van a pensionar, sino a los que ya están pensionados.

Se anticipa que ese cambio traerá consigo una tormenta de amparos, sobre todo de aquellos que ya se jubilaron y a quienes les van a recortar su pensión para recibir máximo 70 mil pesos, más o menos.

En el papel, esos amparos son bastante sencillos ,pues es obvio que, al recortar las pensiones a los ya jubilados, se viola el Artículo 14 constitucional porque se les está aplicando una ley retroactivamente, violando los derechos adquiridos a recibir su pensión por el monto que ya les pagan.

En la práctica, esos amparos se encontrarán con algunos jueces del bienestar y una Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes no les importará que a todas luces el recorte de pensiones sea inconstitucional y terminarán dictando sentencia a favor del Gobierno federal.

En pocas palabras, es probable que los jueces, magistrados y ministros del bienestar van a resolver por consigna en favor del Gobierno federal, a pesar de ser tan clara la aplicación retroactiva e inconstitucional de leyes en perjuicio de los ya pensionados.

Que quede claro que no estoy sugiriendo que si usted se ve afectado por algún recorte de su pensión, no haga nada. Al contrario, le recomiendo que acuda al amparo a pesar de lo que acabo de decir.

Lo anterior, porque aunque el panorama no sea muy prometedor por los jueces del bienestar, las cosas pueden cambiar en el transcurso del juicio o incluso se puede encontrar con algún juez valiente que le dé la razón.

Eso sí, si se va a amparar asegúrese de contratar a un abogado experto en juicio de amparo que redacte una excelente demanda y sepa llevar el juicio debidamente.