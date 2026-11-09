Nuccio Ordine, en la Universidad de Comillas, precisó; “Tomarse un tiempo no significa perder el tiempo, sino que significa, por el contrario, ganar tiempo, apropiarse del propio tiempo. Significa hacer más humanos nuestro tiempo y nuestra vida

Desde la antigüedad, los sabios consejos afirmaban que hay que aprovechar bien el tiempo, ya que es comparable a un bien tan precioso como el oro, y el tiempo desperdiciado hasta los santos lo lloran.

Horacio, en el año 23 a.C., escribió: “Carpe diem, quam mínimum credula postero”, que se traduce como “aprovecha el día, confiando lo menos posible en el mañana”. De igual forma, Virgilio, en las Geórgicas, hacia el año 29 a.C. expresó: “Fugit irreparabile tempus”. Es decir, el tiempo huye de forma irreparable.

Por eso, Renato Leduc, en su conocido soneto, señaló: “Sabia virtud de conocer el tiempo”; sin embargo, cuando se derrocha, mencionó que también se añora: “la dicha inicua de perder el tiempo”.

Volviendo al discurso de Nuccio Ordine, en la Universidad de Comillas, precisó; “Tomarse un tiempo no significa perder el tiempo, sino que significa, por el contrario, ganar tiempo, apropiarse del propio tiempo. Significa hacer más humanos nuestro tiempo y nuestra vida”.

Refrendó que no siempre se estudia para obtener un título, ejercitar una profesión o ganar dinero: “inducir a los jóvenes a creer que deben elegir las disciplinas a estudiar no para seguir lo que aman sino tan solo para buscar trabajo es una manera de envilecer la importante función de la enseñanza”.

Y puntualizó: “El verdadero bien de lujo, en una sociedad en la que lo virtual está absorbiendo todos los aspectos de nuestra existencia, coincidirá cada vez más con la dedicación a las relaciones humanas. En definitiva, perder tiempo para consagrarse a los afectos, para reflexionar, para escuchar música, para admirar un cuadro, para perseguir una mariposa, para gozar de las maravillas de la naturaleza significa ganar tiempo para sí y para los demás, contribuyendo a hacer la humanidad más humana”.

¿Pierdo adecuadamente el tiempo?