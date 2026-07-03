Personas ‘informantes’ o ‘alertadoras’: el costo de alzar la voz

Es importante que México avance en una política integral que las reconozca y que existan canales seguros de denuncia que resguarden el anonimato y la confidencialidad, además de que se proporcionen medidas de protección frente a represalias.

Con motivo del Día Mundial de las Personas Alertadoras, el 23 de junio, vale la pena reflexionar sobre su rol para el derecho a saber en México y sobre la escasa importancia que reciben. Casos como Televisa Leaks, investigación que sacó a la luz mecanismos de manipulación de información pública por parte de uno de las televisoras más grandes de México y Latinoamérica, así como el de las y los militares que denunciaron el tráfico de hidrocarburos conocido como huachicol fiscal, muestran que, desafortunadamente, en este país quienes alertan o revelan información sobre irregularidades enfrentan diversos riesgos y represalias a pesar de su relevancia para combatir la corrupción y contrarrestar la desinformación. La filtración o divulgación de información sobre posibles irregularidades de carácter público o cometidas por personas funcionarias tiene como fin que esos actos o hechos se investiguen para mitigar un daño mayor al interés público o para evitar su repetición, convirtiéndolos en una pieza clave en la lucha contra la corrupción. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las denuncias que realiza la ciudadanía son una de las principales fuentes de detección de los actos de corrupción. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las ha reconocido como parte del derecho a la libertad de expresión y el derecho a saber. A las personas que la realizan se les identifica como “informantes” o “alertadoras”, y en determinados casos, cuando se involucran más en los procesos de investigación y aportando pruebas, como denunciantes.

Las voces que denuncian están en peligro