La guerra desatada entre los dos bandos delincuenciales predominantes en nuestro estado continúa generando azoro y miedo entre la población, y obviamente, la cascada de noticias de nota roja, verídicas y falsas, acrecienta el temor ciudadano. Y si a eso se le agrega la versión del mando militar en el sentido de que la paz volverá hasta que lo decidan los facinerosos, el ambiente se enrarece aún más.

Creo que es mejor platicar sobre temas más agradables, cuyo contenido representa una sanación espiritual colectiva. Para ello, traslado mi atención en un personaje español que acuñó su fama entre los grandes de la pintura, y cuyo apellido, encierra su sentido de vida. Me refiero al pintor Agustín Alegre, considerado por los críticos del arte pictórico como el Goya del Siglo 21, haciendo alusión al célebre Francisco de Goya. Curiosamente, ambos personajes murieron, de manera terrenal, en el mes de abril. Don Agustín, falleció el pasado mes de abril del año que corre y que se está yendo como un desatado ventarrón y su referente, el lejano abril de 1828.

La obra de Agustín Alegre, ha recorrido varios países, recibiendo premios y reconocimientos de diversos grados, pero, sobre todo, fue muy apreciado por sus vecinos de Teruel, municipio de Aragón, España.

Me he enterado de este distinguido artista pictórico, gracias a mi amigo Óscar García Osuna, Coach Ontológico, director de la Universidad TecMilenio. Óscar, también dirige el proyecto CoachMe, que produce el programa quincenal Time to Feel, abierto al público gratuitamente, a través de su página en Facebook, mismo que cobró relevancia en plena pandemia, ya que nos acercó a especialistas en psicología positiva, lo que a mucha gente, le sirvió de apoyo para encontrar la necesaria resiliencia, y con ello, consiguiera librar de mejor manera la crisis que todos pasamos.

Pues bien, en su incansable caminar por la vereda del conocimiento y del compartimiento del mismo, García Osuna se cruzó con la Fundación Agustín Alegre, un legado del célebre pintor turolense, cuyo propósito, es conseguir, mantener viva la obra del autor, difundir la educación artística y uno bien importante, desarrollar programas de apoyo educativo para gente que auxilia a personas discapacitadas, bien sea por edad o por una limitación física o mental. Una realidad, que por cualquier motivo nos alcanza, bien sea como cuidadores o sujeto cuidado, el cual, también deber ser preparado para vivir la última etapa de su vida con un apoyo de compañía, situación que muchas veces lleva al negacionismo del necesitado.

Para ello, la Fundación Alegre, la que por cierto, procura ser autosuficiente, cuenta con un programa activo al que han denominado Personas Mágicas, tal vez, haciendo alusión al hecho de que las personas que de forma voluntaria se hacen cargo de un ser no autónomo, se convierten en ángeles guardianes de la gente bajo su cuidado, para lo cual, no solo se ocupa de sincera entrega y agradecimiento, sino también, de un fortalecimiento espiritual, y justo ahí, es donde entran en juego los especialistas de la Fundación legada por el notable artista del lienzo.

Bueno, pues resulta que Agustín Alegre Braun, actual director de la fundación que lleva el nombre de su padre, conoció el trabajo social que desarrolla el Coach mazatleco y sellaron un acuerdo para que especialistas en el cuidado de terceros, compartan con el público de Time to Feel, su experiencia y su saber en su papel de Personas Mágicas, y justamente, hoy domingo 22 de septiembre del 24, a las 11: 30 de la mañana, bajo el tema El cuidado con amor y compasión, tres especialistas internacionales, estarán departiendo con la audiencia que se conecte al programa a través de la página de Óscar García Coach Me.

Personas mágicas, un rol que tarde que temprano nos espera y que tanto cuidador como protegido, debemos aceptar de manera alegre y agradecida. ¡Buenos días!