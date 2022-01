Pese a confinamiento por Covid-19, el Presidente realiza cambios en su gabinete

Ni el segundo contagio de Covid del presidente Andrés Manuel López Obrador lo frena de trabajar y desde su confinamiento ya hizo ajustes en su gabinete legal y ampliado. Así el titular de la Segob Adán Augusto López da posesión del cargo nuevos titulares de la Secretaría y Subsecretaría de Bienestar; de la Subsecretaría de Transportes, de Fonatur y del AICM. Ahora Ariadna Montiel Reyes, será la nueva secretaria de Bienestar. María del Rocío García Pérez, la flamante subsecretaria de Bienestar. Rogelio Jiménez Pons, fungirá como subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Mientras que Javier May Rodríguez, será el nuevo director general del Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), y Carlos Morán Moguel, el nuevo director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

POR COVID DE AMLO, HASTA LA PRÓXIMA SEMANA SE DARÁ A CONOCER A NUEVOS EMBAJADORES: MARCELO EBRARD

Lo que sí pospuso el contagio de Covid del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue los nombramientos de los nuevos embajadores que estaba previsto se dieran a conocer ayer martes durante una reunión que el mandatario encabezaría con los diplomáticos con motivo de la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules REC 2022. Marcelo Ebrard señaló que la próxima semana se darán a conocer los nombres de los nuevos embajadores y cónsules entre los que seguramente estarán varios exgobernadores que recién concluyeron su mandato. Por lo pronto, el lunes, antes de saber que se había contagiado por segunda vez, López Obrador anunció que Leopoldo de Gyves, exaspirante a la candidatura de Morena para la gubernatura de Oaxaca, será el nuevo embajador de México en Venezuela, mientras que el periodista Guillermo Zamora será el nuevo embajador de México en Nicaragua. Estaremos atentos.

KEN SALAZAR SE REÚNE CON SECRETARIO DE HACIENDA

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, arrancó el año con la promesa de nuevas inversiones para nuestro país y para ello se reunió con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, en la que trataron los temas de crecimiento económico de ambas naciones a partir del apoyo al sur mexicano. “Tenemos objetivos claros: generar empleos, facilitar comercio y fomentar el crecimiento económico mutuo. Se logrará mediante apoyo al desarrollo del Sur de México y creación de infraestructura en fronteras compartidas”, señaló. También el embajador estadounidense estuvo el lunes en Palacio Nacional para reunirse con el director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Rafael Marín y al salir del recinto, el embajador señal: “El trabajo con el gobierno mexicano y el trabajo con el gobierno de los Estados Unidos lo llevamos muy bien, los dos presidentes, los dos gabinetes, estamos trabajando hombro en hombro para el bien de los dos países”.

HÉCTOR MELESIO CUÉN CONFIRMA PRIMER CASO DE FLURONA EN SINALOA

Quien dio muestra de responsabilidad y de transparencia fue el Secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien confirmó el primer caso de “Flurona” detectado el pasado 06 de enero en la entidad. El funcionario comentó que se trata de un hombre de 36 años del municipio de Culiacán, quién resulto positivo a Covid19 y a su vez a Influenza, pero a pesar de este cuadro el paciente evolucionó de manera positiva. Conocedor de los temas de salud, Cuén Ojeda detalló que en tiempos de epidemias como el dengue, el Covid y la influenza, se pueden dar este tipo de casos lo que se le determina “Sindemia”, es decir, cuando un paciente se infecta de uno o dos agentes infecciosos o biológicos, de ahí la importancia de seguir cuidándonos con las medidas de sanidad y sobre todo continuar con la vacunación para obtener mayor protección, dijo. En este sentido mencionó que en Sinaloa todavía existen más de 850 mil sinaloenses de los más de 3 millones de habitantes que no han recibido una sola dosis. Sin embargo, mencionó que al día de hoy se ha cubierto las dosis de más del 50% en niños de 14 años y de 15 a 17 más del 80%. El también Director General de los Servicios de Salud, estableció que, si bien no hay que alarmarse es de vital importancia que la población en general se siga cuidando y extremar precauciones, continuar con el uso de cubre boca como un acto de solidaridad y cariño hacia nuestra familia y seres queridos para evitar mayor número de contagios, asimismo establecer la sana distancia y el lavado de manos.

RICARDO MONREAL RECIBE RESPALDO DEL ALA RADICAL DE LA BANCADA DE MORENA

Luego de que la senadora Antares Vázquez se pronunciara en una entrevista por remover a Ricardo Monreal de la coordinación de la bancada mayoritaria el ala radical de Morena en el Senado se desmarcó y lejos de apoyarla reiteró su respaldo al zacatecano como su líder. Y es que César Cravioto aseguró que no se trata de cortar cabezas en la coordinación del grupo parlamentario, que preside Monreal, sino privilegiar la unidad para enfrentar las grandes discusiones que se aproximan, como la reforma eléctrica. Cravioto fue más allá y afirmó que no existe una división dentro del grupo parlamentario, sino diferentes puntos de vista y matices de cómo ven y cómo debe continuar la llamada Cuarta Transformación. Tras estas declaraciones la senadora Antares seguramente recibió una llamada de atención porque de inmediato cambió su postura y afirmó que no existe ninguna división en la bancada de Morena y ni siquiera se han reunido, “nadie está proponiendo ninguna remoción por ahora, no se está discutiendo ningún tema, por ahora, estamos en recorridos por nuestros estados”.

LISTA LA COMISIÓN PERMANENTE PARA APROBAR ACUERDO DE LA JUCOPO EN DIPUTADOS PARA PARLAMENTO ABIERTO DE REFORMA ELÉCTRICA

La Comisión Permanente que preside la senadora Olga Sánchez Cordero se alista para aprobar este miércoles el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a cargo del priista Rubén Moreira por el que se establecen las fechas para el parlamento abierto de la reforma eléctrica. Y es que en la gaceta de la sesión de este día se publica el acuerdo que la Jucopo aprobó hace unos días en el que se da a conocer el calendario de este ejercicio de consulta sobre la reforma eléctrica y en el que también se convoca a los gobernadores de los 31 estados, así como a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a participar en la inauguración del primer foro, el próximo lunes 17 de enero. De acuerdo con el programa, la discusión de la iniciativa presidencial se hará en 19 foros divididos en cinco temas, del 17 de enero al 15 de febrero, y con la participación de organizaciones académicas, entidades públicas y personas expertas, así como directores, representantes y ejecutivos de alta dirección de empresas relacionadas con el sector energético y la industria eléctrica. Los foros se realizarán en tres modalidades, bajo el principio de máxima difusión: mesas en comisiones, diálogo con la Junta de Coordinación Política y debates en el Canal del Congreso.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx