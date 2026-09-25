Pesquerías en deterioro, soberanía alimentaria en riesgo

El deterioro y la falta de información ponen en riesgo recursos de los que dependen miles de personas y buena parte de la alimentación en las comunidades costeras. Recuperar el mar exige información, políticas públicas y la participación de quienes viven de la pesca

En México, la mitad de las pesquerías tienen dificultades. Esto impacta la soberanía alimentaria del país, la identidad cultural de los pueblos y la generación de empleos, así como la capacidad de vivir dignamente en las comunidades costeras. Desde Oceana compilamos los datos de las 83 fichas de pesquerías marinas existentes en la Carta Nacional Pesquera desde su publicación, en el año 2000, hasta 2025, y los resultados fueron preocupantes: 23 por ciento de las pesquerías fueron catalogadas En deterioro; es decir, necesitan medidas de recuperación para evitar que colapsen. Esto incluye 19 especies entre las que destacan: abulón, camarón rojo y roca del Golfo, camarón rosado, erizo de mar, lisa del Pacífico y robalo, entre otras. 27 por ciento de las pesquerías están En precaución por la falta de información precisa que permita conocer su estado actual. Esto incluye 22 especies, principalmente almejas, calamar gigante, dorado, pez espada y jaiba del pacífico entre otras. Los mares son el ecosistema más abundante de nuestro país y, sin embargo, el que menos conocemos. Contamos con 3 millones 149,920 kilómetros cuadrados de mar, lo que representa el 61.59 por ciento de nuestro territorio. La superficie terrestre es de apenas 1 millón 964,375 kilómetros cuadrados. Del mar dependen directamente 333,630 personas en México que trabajan directamente en la pesca. Según cifras del Inegi, en 2018 una de cada cien personas se dedicaba a la pesca, aportando 12 kilogramos de proteína en el consumo per cápita. Estos datos nos hablan de la urgencia de actuar para restaurar las pesquerías, por su importancia para la soberanía alimentaria del país, la generación de empleos y la necesidad de cuidar los recursos pesqueros para garantizar un futuro digno para las comunidades costeras, las personas pescadoras y quienes nos beneficiamos del consumo de la carne de pescado y los mariscos.

El cuidado del mar no es tema prioritario para el Estado

A pesar de la grandeza del mar y de su importancia social, cultural y económica, no existen mecanismos apropiados para garantizar su cuidado, la recuperación pesquera y, por ende, la sustentabilidad de sus recursos. Al no ser un tema prioritario para el Estado, se deja en vulnerabilidad a miles de personas pescadoras. Desde Oceana hemos insistido en la necesidad de crear políticas públicas adecuadas, eficientes y pertinentes para el cuidado de las pesquerías, que garanticen una forma de vida digna a las y los pescadores ribereños. Para ello es fundamental generar información que nos permita conocer el estado de los recursos pesqueros. En México contamos con un instrumento que nos ayuda a conocer el estado de las pesquerías que son aprovechadas. La Carta Nacional Pesquera (CNP) es el instrumento oficial establecido por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) para conocer el estado de las pesquerías mexicanas y definir las directrices, regulaciones y normatividad para su gestión, así como las medidas para su manejo y conservación. Estamos convencidos de que las estrategias más eficientes para lograr un impacto real en la recuperación pesquera son aquellas donde las propias personas pescadoras participan en su diseño e implementación. Por ello es necesario fomentar la creación de espacios de participación política donde las personas pescadoras, academia, sociedad civil y autoridades dialoguen y sumen esfuerzos. Los conocimientos y la mirada que aporta cada sector es lo que va a garantizar la construcción de estrategias integrales y colaborativas que se verán reflejadas en la recuperación de las pesquerías y el fortalecimiento de quienes viven de ellas.

Diseñar estrategias para garantizar la sustentabilidad de la pesquería