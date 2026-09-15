Petróleo presiona a tasas

Ayer, las acciones del sector tecnológico finalizaron a la baja luego de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, opinara durante el fin de semana que las empresas de inteligencia artificial deberían frenar el ritmo de mejora de sus modelos para atender las preocupaciones de seguridad.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y mayormente negativa en Europa y América. Los mercados accionarios estadounidenses cerraron este lunes con pérdidas luego de que algunas de las empresas de inteligencia artificial más relevantes pidieron una desaceleración generalizada en el desarrollo de esta tecnología, con la intención de garantizar la seguridad. El aumento de los precios del petróleo y la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal también presionaron a las bolsas este lunes.

La semana pasada los precios del petróleo dominaron los mercados, con el Brent cerrando el jueves en el máximo de la semana, su nivel más alto desde mayo, mientras el conflicto entre Estados Unidos e Irán no mostró señales de ceder; paralelamente, el diésel en Estados Unidos superó por primera vez los seis dólares por galón. El movimiento impulsó al alza los rendimientos de los bonos estadounidenses a lo largo de toda la curva, con Bono del Tesoro a 10 años alcanzando 4.90 por ciento, su nivel más alto desde octubre de 2023. Por su parte, el Banco Central Europeo elevó las tasas de interés en 25 puntos base y revisó al alza sus pronósticos de inflación.

Los datos de inflación de agosto confirmaron que las presiones sobre los precios permanecen muy por encima del objetivo de la Reserva Federal, mientras que la reciente fortaleza en la creación de empleo ha eliminado al mercado laboral como una restricción para continuar con un mayor endurecimiento monetario. La decisión del Comité Federal de Mercado Abierto del miércoles se convierte en el evento central del trimestre, con los mercados asignando ahora una mayor probabilidad a un incremento de 25 puntos base.

Ayer, las acciones del sector tecnológico finalizaron a la baja luego de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, opinara durante el fin de semana que las empresas de inteligencia artificial deberían frenar el ritmo de mejora de sus modelos para atender las preocupaciones de seguridad. Por su parte, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, coincidió con Amodei en otra publicación, lo que colocó a ambas empresas en una posición distinta a la de Wall Street, que ha apostado por un ritmo acelerado de desarrollo de esta tecnología. Elon Musk, el fundador y director de SpaceX, también hizo eco de estas preocupaciones.

Los mercados también tuvieron en la mente la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal. Las apuestas del mercado están mayormente inclinadas hacia un alza de tasas, luego de conocerse el último informe de inflación al consumidor estadounidense para el mes de agosto, donde el indicador subyacente de los precios se ubicó por arriba de lo anticipado por el mercado.

En México, el mercado de valores frenó tres días consecutivos de pérdidas, a pesar del nerviosismo de los inversionistas por el aumento de los precios del petróleo y el retroceso de las acciones del sector tecnológico en Estados Unidos. La bolsas aztecas lograron dar la vuelta tras operar en su nivel más bajo desde mediados de diciembre de 2025 en el intradía.

En asuntos energéticos, tenemos que el repunte de los precios del petróleo y sus posibles efectos sobre la inflación reforzaron las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos implemente un nuevo incremento de un cuarto de punto porcentual en las tasas de interés de referencia del país vecino del norte. Así, el precio del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, aumentó 0.67 por ciento el lunes para ubicarse en 101.89 dólares por barril, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, ascendió 1.07 por ciento para ubicarse en 105.68 dólares por barril.

El nerviosismo en los mercados obedeció al aumento de los precios del petróleo, luego de que Arabia Saudita, uno de los mayores productores de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, cerró uno de sus oleoductos y pidió posponer las conversaciones programadas entre países del Golfo e Irán, que buscan acordar un paso seguro por el Estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques de rebeldes hutíes de los últimos días.

El avance del precio del petróleo no necesariamente apoyó a las ganancias para las empresas vinculadas con materias primas, ya que, al generar inflación, presiona al aumento de las tasas de interés y la mayor aversión al riesgo pueden pesar sobre las valuaciones bursátiles y contrarrestar el beneficio de un entorno favorable para los precios de los commodities.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano perdió terreno frente al dólar en el arranque de la semana al ubicarse al cierre de ayer en 17.15 unidades interbancarias por dólar, con un retroceso equivalente a casi 18 centavos respecto al cierre previo del viernes. De esta manera, la moneda alcanzó su nivel más débil en cinco semanas y anotó su peor desempeño diario en tres meses.

La atención del mercado cambiario, además de mantener estrecha relación con la escalada energética, se centra en que en los próximos días se conocerán las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco de Inglaterra. Los dos primeros enfrentan una mayor presión para elevar las tasas de interés ante el repunte de los precios de los hidrocarburos y sus posibles efectos sobre la inflación.

Según algunos analistas, con los recientes datos de inflación subyacente superando las expectativas y los inversionistas asimilando el impacto sostenido de los energéticos, el mercado evalúa que un incremento de 25 puntos base resulta crucial para preservar la credibilidad de la Reserva Federal. De no concretarse esta medida, es posible que los inversionistas reaccionen negativamente, castigando las tasas y provocando un mayor empinamiento de la curva de rendimientos. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.