Petróleo ruso al rescate

En asuntos energéticos, tenemos que este lunes los precios del crudo se comportaron de forma errática, ante el anuncio del Gobierno estadounidense en el que señala que otorgará licencias temporales para que otros países puedan comprar petróleo de Rusia sin enfrentar sanciones.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil negativa en Asia, positiva en Europa y mixta en América. El mercado de renta variable estadounidense no pudo sostener las tenues alzas de las primeras horas de cotización de este lunes y terminó la sesión en sentido mixto, sin dejar de ver la situación de Medio Oriente y a la espera de importantes reportes trimestrales. El Dow Jones subió por tercera ocasión en cinco días, mientras que los otros dos indicadores hilaron dos bajas. Los tres están menos de 2 por ciento debajo de sus máximos.

La semana pasada los mercados accionarios yanquis cerraron con pocos cambios, a pesar de experimentar una elevada volatilidad, ya que fuertes avances y retrocesos se compensaron entre sí a lo largo del periodo. Esta dinámica estuvo impulsada por una combinación de sólidos resultados corporativos continuos, el persistente entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y la constante incertidumbre geopolítica.

Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias continuaron aumentando en las principales economías, con la inflación en la Unión Americana sorprendiendo nuevamente al alza. Estos acontecimientos han provocado un incremento generalizado en las tasas de interés globales y han comenzado a reforzar las preocupaciones sobre un posible escenario de estanflación, complicando las perspectivas para los bancos centrales. Los participantes del mercado están cada vez más enfocados en señales que puedan ayudar a definir la próxima etapa de la política monetaria.

En este entorno, la temporada de resultados corporativos se acerca a su publicación más importante. El mercado espera con atención algunos reportes trimestrales, entre los que destaca el de la tecnológica Nvidia, que encabeza las perspectivas de inteligencia artificial y podría esta semana actualizar sus perspectivas y profundizar sobre su viaje a China. Al cierre del viernes, con 91 por ciento de las emisoras del SP500 habiendo dado a conocer sus reportes, 80 por ciento de las emisoras registró ingresos mejores a los previstos y 84 por ciento rebasó las ganancias por acción estimadas.

En México, los principales índices bursátiles concluyeron la primera sesión de la semana al alza, luego de una semana de pérdidas y un arranque cauteloso, incorporando novedades geopolíticas y a la espera de datos en los siguientes días. Los indicadores presentaron su primera alza en tres días, aunque quedaron lejos de compensar la caída de las pasadas dos jornadas. El mercado pudo tomar en cuenta que oficiales de Estados Unidos dijeron el lunes que suspendió un ataque a Irán con el propósito de apoyar las negociaciones de paz, reiterando que espera conseguir el final del programa nuclear de la nación asiática.

Durante la sesión trascendió que los recursos gestionados por las Administradoras de Fondos para el Retiro en México aumentaron 4.1 por ciento mensual en abril a 8.7 billones de pesos, lo que equivale a una cuarta parte del producto interno bruto del país. Los portafolios esperan con atención la publicación de datos locales como las ventas minoristas y la lectura final del producto interno bruto del primer trimestre del año, que sucederá más adelante en la semana.

En asuntos energéticos, tenemos que este lunes los precios del crudo se comportaron de forma errática, ante el anuncio del Gobierno estadounidense en el que señala que otorgará licencias temporales para que otros países puedan comprar petróleo de Rusia sin enfrentar sanciones. Así, el precio del crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en junio, cerró con una baja de 1.28 dólares para colocarse en 107.38 dólares por barril, mientras que el crudo europeo, Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, subió 2.84 dólares para marcar los 112.10 dólares por barril.

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el lunes que Estados Unidos va a emitir una licencia general por 30 días para permitir el acceso temporal al petróleo ruso bloqueado en el mar. Según el Secretario, esta prórroga proporcionará una flexibilidad adicional, y permitirá que Estados Unidos colabore con estos países para conceder licencias específicas según sea necesario. Esta licencia general contribuirá a estabilizar el mercado físico del crudo y garantizará que el petróleo llegue a los países más vulnerables en materia energética. Estados Unidos había concedido inicialmente la exención con el fin de paliar la escasez de suministro de petróleo y los altos precios provocados por el conflicto en el Estrecho de Ormuz.

En asuntos cambiarios, tenemos que el peso mexicano arrancó la semana con ganancias ante el dólar, en medio de nuevas tensiones geopolíticas en Medio Oriente. De acuerdo con los registros del Banco de México, la divisa azteca cerró en 17.28 pesos por dólar, lo que corresponde a una apreciación de poco más de seis centavos respecto a la jornada anterior. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, retrocedió marginalmente para cerrar en 98.98 unidades. De esta manera, el peso frenó dos días de pérdidas ante la divisa estadounidense.

De acuerdo con medios, el Gobierno de Estados Unidos ha propuesto una suspensión temporal de las sanciones al petróleo de Irán, lo que podría ser un paso para lograr un acuerdo de paz que a su vez permita la reapertura del estrecho de Ormuz. Algunos analistas opinan que debido a que la guerra persiste y los precios de las materias primas se mantienen elevados, al comienzo de la semana se observaron presiones al alza sobre tasas de interés de largo plazo, consistentes con la expectativa de presiones inflacionarias a nivel global.

Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.