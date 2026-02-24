PIB mexicano revisado al alza

Los inversionistas evalúan las consecuencias de algunas empresas del país, como bancos, aerolíneas y aeropuertos, que reconocieron afectaciones en sus operaciones desde la tarde del domingo por los enfrentamientos ocurridos entre el gobierno y células del crimen organizado tras la captura y muerte del narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y negativa en Europa y América. Los principales índices de Wall Street cerraron la sesión del lunes con un desempeño negativo, como consecuencia de la renovada incertidumbre comercial y los más recientes reportes trimestrales. Los indicadores registraron su segunda caída en tres días y se mantienen entre 2 y 5 por ciento debajo de sus máximos históricos recientes. El mercado se mantuvo atento a las consecuencias de la renovada estrategia proteccionista estadounidense, con el Presidente Trump anunciando aranceles de 15 por ciento tras la decisión de la Suprema Corte que invalidó algunas de sus tarifas previas.

En este tenor, el Presidente Trump recurrió a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para establecer un arancel temporal de 15 por ciento por hasta 150 días y abrir nuevas investigaciones comerciales. Cabe destacar que concluido ese plazo, cualquier extensión requerirá la aprobación del Congreso. Los nuevos aranceles podrían significar un impacto inflacionario, en momentos en que la política monetaria también es fuente de volatilidad para las cotizaciones, ya que la Reserva Federal ha mostrado división entre sus miembros sobre el futuro de la flexibilización. En este sentido, Christopher Waller, uno de los integrantes de la junta de gobierno del Banco central, dijo que podría inclinarse a apoyar una pausa en el ciclo bajista de las tasas de referencia del país si un mal dato del mercado laboral lo respalda.

De esta lado de la frontera, los índices bursátiles mexicanos finalizaron los intercambios del lunes con un tono negativo, evaluando los últimos datos económicos, a la espera de reportes corporativos y atentos al panorama comercial internacional. Los indicadores retrocedieron por quinta ocasión en seis días y se mantienen poco más de uno por ciento por debajo de sus máximos históricos. El mercado evaluó que el crecimiento económico de México fue revisado al alza de 0.8 al 0.9 por ciento para el cuarto trimestre de 2025, periodo que mostró el avance más acelerado en cinco trimestres, lo que también mejoró la cifra anual de 1.6 a 1.8 por ciento.

Por otro lado, los inversionistas evalúan las consecuencias de algunas empresas del país, como bancos, aerolíneas y aeropuertos, que reconocieron afectaciones en sus operaciones desde la tarde del domingo por los enfrentamientos ocurridos entre el gobierno y células del crimen organizado tras la captura y muerte del narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes. Al respecto el Consejo Coordinador Empresarial, principal órgano interlocutor entre gobierno e iniciativa privada, hizo un llamado a las autoridades a reforzar de manera coordinada las acciones necesarias para restablecer plenamente el orden y garantizar la seguridad.

En asuntos energéticos, tenemos que el crudo americano cerró a la baja el lunes, pero mantuvo una prima de riesgo elevada debido a la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán, antes de las conversaciones indirectas entre ambos países programadas para finales de esta semana. Así, el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en abril cerró con una baja de 17 centavos, situándose en 66.31 dólares por barril, mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del Norte, para abril bajó 39 centavos, para ajustar hasta los 71.37 dólares por barril.

El petróleo ha subido un 8.7 por ciento en el último mes, impulsado al alza a medida que la administración del Presidente Trump reúne una flota armada con alcance a Irán, miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que reclama el control del Estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento para las exportaciones del Golfo Pérsico y que abastece alrededor de una quinta parte de la demanda mundial de petróleo. Se espera que se celebren nuevas conversaciones entre ambos países el jueves, aunque aparentemente el Presidente Trump está considerando un ataque inicial contra el país en los próximos días si las conversaciones fracasan, que podría ser seguido por un ataque de mayor envergadura si Irán no cede a las exigencias de Estados Unidos de abandonar su programa nuclear.

Una tercera ronda de negociaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos tendrá lugar en Ginebra el jueves. La semana pasada hubo señales alentadoras, con declaraciones que indicaban que se había acordado un conjunto de principios rectores para un acuerdo nuclear, pero existen grandes dudas sobre si esto será suficiente para alcanzar un acuerdo. A pesar de la atención centrada en el riesgo geopolítico, el mercado sigue sobre abastecido, ya que los inventarios globales aumentan ante el aumento de la producción.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la jornada de este lunes con pérdidas ante el dólar, en un entorno de incertidumbre comercial y de cautela entre los inversionistas locales. De acuerdo a los registros de Banco de México, la moneda nacional cerró en 17.27 unidades interbancarias por dólar, lo que representa una depreciación de 13 centavos respecto al cierre previo del viernes, materializando su tercera sesión de pérdidas en los últimos cuatro días. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, retrocedió marginalmente para colocarse en 97.72 unidades.

El peso mexicano ayer cedió terreno y se ubicó en el primer lugar entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar. Los inversores están asimilando el impacto de los aranceles globales anunciados por el presidente estadounidense, después de que la Suprema Corte de Estados Unidos fallara el viernes en contra de las tarifas impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos en Situaciones de Emergencia Internacional. En este escenario, México y Canadá serían los únicos países exentos de estos nuevos aranceles al amparo del tratado comercial de Norteamérica. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.