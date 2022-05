Este recordatorio me viene como anillo al dedo: “Independientemente de lo paranoico que tú seas, lo que ‘ellos’ están haciendo es mucho peor que lo que tú puedes imaginar”.~ Ralph J Gleason

El paisano Alfaro: “A Pita Amor la marcó haber sido amante del ‘Matalote’, ojos de sapo reventado. Imagina, semejante monstruo, la dejó pa’l arrastre. En los años 80’s, una de las tantas veces que fui al DeEfe, en la Avenida Reforma tomé un bocho taxi; a los pocos metros, se paró el chofer y me dijo: ‘Señor, esa señora es mi clienta, ¿no le molesta que la suba?’ ‘No, señor’. Era una señora, entrada en años, lucía una serie de collares de fantasía, vestido floreado, pelo pintado de amarillo y cara exagerada en maquillaje. Desde que subió, no dejó de hablar, hablaba, hablaba y hablaba. En aquel tiempo, yo estaba muy alejado de todo lo que fuera literatura, y más de poesía. Bajó la señora, y yo le pregunto al taxista: ‘¿Qué tanto decía esa doña, cómo que está un poco fuera de onda, no? ‘Señor, esa señora, siempre está hablando poesía; es una las artistas más sobresalientes de este país, fue una diva, bella mujer que vivió entre lo más granado del arte; ella es Pita Amor.’ ¡Gulp! Pues yo ni madres que la ubiqué, pero para no ser descortés, respondí: ‘Le envidio su privilegio señor, tiene usted una celebridad de clienta’. ‘Así es, señor’”.