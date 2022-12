salomon.gaxiola@gmail.com

La UNAM emitió un comunicado donde señala que se iniciará un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normatividad universitaria, dicho análisis seguramente no concluirá antes de la designación del próximo Ministro Presidente, pero sí puede crear un efecto cascada en caso de que se determine que sí se dio un plagio. ¿Una Ministra sin título de licenciatura en derecho? ¿Qué pasaría con sus votos?

Esta semana se volvió tendencia en redes sociales la Ministra Yasmín Esquivel Mossa (quien recordemos fue propuesta por el Presidente), pero no por su aspiración a dirigir la SCJN quien entrando el año elegirá nuevo Presidente, sino por una acusación de plagio realizada por el periodista Guillermo Sheridan mediante un reportaje en donde señala que la Ministra había plagiado su tesis con la que obtuvo el grado de Licenciada en Derecho.

El periodista señalaba que la tesis que la Ministra postuló para obtener su grado era igual a una que se había presentado un año con anterioridad, mismo título “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A”, índice, conclusiones y párrafos idénticos. Incluso quien había sido su tutora, Martha Rodríguez Ortiz, para la elaboración de la tesis también había sido tutora en la elaboración de la tesis realizada un año antes. Ahora bien, es importante señalar que la UNAM, quien es la universidad donde se presentaron dichas tesis, tiene una opción para revisar de forma gratuita dichas tesis, por lo que es posible comprobar que dichas tesis son iguales, salvo en agradecimientos y un trabajo de campo.

Ante estas acusaciones la Ministra a través de su cuenta de Twitter, señaló que el reportaje es falso y agregó una imagen de una carta que firma Martha Rodríguez Ortiz señalando “...es una tesis original que yo dirigí y que es de su autoría, NO ES UN PLAGIO COMO ERRÓNEA Y FALSAMENTE LO ESTÁ SEÑALANDO LA COLUMNA PUBLICADA” para posteriormente subir diversos documentos de diversos maestros que muestran apoyo a la Ministra.

Por su parte, el Presidente dio la siguiente declaración: “En este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la Ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México, Krauze y el señor que hace la denuncia, esos le han hecho mucho a México...” así que por lo pronto la Ministra no tiene de qué preocuparse por lo menos por parte del Ejecutivo.

Sin duda este tema, nos recuerda el plagio realizado por el ex Presidente Enrique Peña Nieto, en donde no pocas voces pidieron su destitución al cargo de Presidente que en ese tiempo ostentaba, sin considerar que para ser Presidente de la República no se pide dicho requisito, es decir no se pide contar con un título de una licenciatura, caso contrario al de Ministro de la SCJN, el cual sí señala que para el día de la designación de Ministro es necesario contar con una antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello.

La UNAM emitió un comunicado donde señala que se iniciará un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normatividad universitaria, dicho análisis seguramente no concluirá antes de la designación del próximo Ministro Presidente, pero sí puede crear un efecto cascada en caso de que se determine que sí se dio un plagio. ¿Una Ministra sin título de licenciatura en derecho? ¿Qué pasaría con sus votos?

En el caso de Enrique Peña Nieto, la Universidad Panamericana determinó que el procedimiento de titulación cumplió con los requisitos de tiempo y forma vigente en 1991, que era un caso sin precedentes y que al ser el Presidente un ex alumno y estar frente a un acto consumado no era posible proceder en ningún sentido, veremos qué dice la UNAM.

Cambiando de tema, el día de hoy es especial por muchas razones, se vive de distinta manera dependiente de la etapa en la que te encuentres, si eres niño es sumamente especial (o debería de serlo), de joven se vuelve un tema más social y cuando te conviertes en padre recupera esa especialidad que se tenía de niño, pero independientemente de la etapa que se encuentre deseo que pase una excelente noche, que tengan la fortuna de estar rodeado de sus seres queridos y compartir la mesa, donde abunden los buenos recuerdos mientras se crean nuevos.

PD._ ¡Feliz Nochebuena!