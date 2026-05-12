Allí, en el paraje del desconcierto, brotó la conjetura de que el político y empresario mazatleco Quirino Ordaz jugará en la sucesión de la titularidad del Ejecutivo estatal con la misma carta a la que apostó en 2021, que es el Diputado federal Ricardo Madrid Pérez, del Partido Verde Ecologista de México.

Acababa de sacudir al establishment político de Sinaloa la acusación que el Departamento de Justicia de Estados entabló contra el hoy Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más en condición de activos y ex, cuando Quirino Ordaz Coppel, Embajador de México en España, celebró en Mazatlán la fiesta por el aniversario 35 de su matrimonio con Rosy Fuentes, evento de corte social que por la coyuntura actual adquirió connotación política.

A nada le está concediendo la gente el estatus de casualidad a raíz de que el barullo que indujo en Sinaloa el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, potenció el sospechosismo qué importa si inclusive socava la estabilidad institucional. Allí, en el paraje del desconcierto, brotó la conjetura de que el político y empresario mazatleco jugará en la sucesión de la titularidad del Ejecutivo estatal con la misma carta a la que apostó en 2021, que es el Diputado federal Ricardo Madrid Pérez, del Partido Verde Ecologista de México.

La sola presencia del Embajador en la Perla del Pacífico y la fuerza política que adquirió en el régimen autodenominado Cuarta Transformación, al lograr que durante su asistencia en abril a la Cumbre en Defensa de la Democracia realizada en Barcelona la Presidenta Claudia Sheinbaum armonizara la relación de México con España, ocasionaron que hasta las olas que a diario vapulean los acantilados mazatlecos rumoren de la hipótesis del espaldarazo de Ordaz Coppel para Madrid Pérez.

El sustento de la suposición consiste en que Quirino Ordaz saltó igualmente casi de la nada el 1 de enero de 2017 a presidir el Gobierno de Sinaloa luego de que el PVEM lo avaló para desplazar a Gerardo Vargas Landeros que en aquel tiempo fue el alfil de Mario López Valdez para sucederlo en el cargo. Algo parecido al “experimento” de quien era Presidente de México, Enrique Peña Nieto, que al rechazarle la postulación David López Gutiérrez consultó con un grupo de empresarios sinaloenses que validaron la ficha verde considerando que “cualquiera, menos Vargas”.

Repasemos que después, en el marco de esos días de 2021 que definieron el relevo de Ordaz Coppel, éste alentó la aspiración de Ricardo Madrid pero el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ordenó la candidatura de Mario Zamora Gastélum e inconforme por tal imposición Quirino prefirió atender la petición que le hizo en entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador para que coadyuvara en sacar adelante el triunfo electoral de Rubén Rocha.

Esta especulación se nutre también del intenso activismo futurista que Ricardo Madrid efectúa en Sinaloa, reuniéndose con sectores numerosos de la población en edad de votar y logrando que liderazgos notables y militantes de los demás partidos emigren a las filas del PVEM. Por ejemplo, el 10 de Mayo reunió un buen número de madres de familias con las que se comprometió a luchar para que la violencia contra mujeres no quede en el “no pasa nada”.

Y habría, hipotéticamente, una tercera motivación: Sheinbaum le entregaría Sinaloa a su aliado Partido Verde al sentirse agotada por las complicaciones causadas en el tema de la narcopolítica que introduce Trump cada vez que busca meterle presión a la relación con México, acompañado el Presidente estadunidense por el coro de actores y factores que mediante el desprestigio de Morena postulan el regreso al poder público de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, juntos o separados.

¿Es descabellada o adquiere factibilidad la posibilidad de que Ricardo Madrid sea una carta emergente apoyada por el Movimiento Regeneración Nacional para concursar por la Gubernatura? Aún cuando la política en Sinaloa vive circunstancias difíciles todo indica que la marca Morena sigue posicionada como favorita en la intención del voto y que sostendrá la candidatura de Imelda Castro Castro. Las encuestas posteriores a la crisis gubernativa que implosionó el 29 de abril no revelan gran mella para el plan de instalarle un segundo piso a la 4T sinaloense.

Es decir, será necesario conocer mayores elementos en los referente de la virtual alianza entre Ordaz Coppel y Madrid Pérez, antes de descartarla o darla por hecho. Lo real, ahora, es que la confluencia de las crisis de la seguridad pública y de la política también perturba a las cúpulas guinda y verde en la gran decisión de cómo, con quién y para qué ir a las votaciones del 6 de junio de 2027. Siempre teniendo en cuenta que Sinaloa es tierra de miedos ininterrumpidos y de sorpresas inimaginadas.