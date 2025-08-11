Los sinaloenses estamos volteando hacia todos lados para ver quién se apunta desde la representación legislativa o la función pública a apoyar las iniciativas que induzcan a la incalculable jornada resarcitoria que levante a los sectores de la caída en que están, indistintamente.

Por la emergencia económica que persistirá en la eventual posguerra una vez que baje de intensidad el choque interno en el Cártel de Sinaloa vale la pena ponerle atención, y empujar de manera unánime, en el mismo sentido que lo propone la Senadora Paloma Sánchez Ramos quien en la Cámara Alta busca consensos, no confrontaciones descerebradas, para que la unión de voluntades y de facultades propicie subir rápido el siguiente peldaño en la escalera de rescate de todo, entre todos.

Es que los primeros nueve días de agosto registran la reducción en lo que respecta a homicidios dolosos, con cuatro días en que se registró uno diario, según la información oficial de la Fiscalía General del Estado, lo cual da pretexto para plantear si el bucle de paz es sólo pausa, tregua o bien deriva de la fuerte presencia de militares, marinos y guardias nacionales. Lo que sea, sí da pauta a analizar qué se está haciendo en Sinaloa en atender la etapa de recuperación que en lo económico y social traerá retos colosales de índole reparador, quizá de igual magnitud que los desafíos que plantea la guerra entre grupos del crimen organizado.

Los sinaloenses estamos volteando hacia todos lados para ver quién se apunta desde la representación legislativa o la función pública a apoyar las iniciativas que induzcan a la incalculable jornada resarcitoria que levante a los sectores de la caída en que están, indistintamente. Hacer mancuerna al margen de diferencias y politiquerías con los gobernantes estatal y municipales que requieren del flujo urgente de recursos federales para que la restauración suceda pronto sin agregarle devastación a lo ya desastroso.

Al Gobernador Rubén Rocha Moya no le alcanzará el préstamo que le autorizó contratar el Congreso por 2 mil 300 millones de pesos, ni la inversión del Plan Sinaloa de Reactivación Económica en que se gasta el presupuesto estatal de 2025, por lo cual llega el momento de medir a senadores y diputados federales y locales de todos los partidos a ver si el repentino amor que les entró por la tierra de los once ríos en la actual coyuntura futurista les motiva a hacer la gran gestión para la etapa de la posguerra, anticipándose a un posible cese de hostilidades entre los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Siendo así, la Senadora Paloma Sánchez cabildea que el gobierno de Claudia Sheinbaum declare la emergencia económica para Sinaloa, reconociéndole que el cambio de estrategia en el combate al crimen organizado trajo a Sinaloa la necesaria fuerza pública federal en el esfuerzo para recuperar la seguridad pública. Pero eso resultará insuficiente, dice, si a la par no se implementa la intervención del Estado para el restablecimiento de las actividades productivas, el empleo, sustento familiar y poder adquisitivo.

En la iniciativa de Ley de Emergencia Económica por Violencia, cuya pretensión es contar con una norma general para situaciones de impacto de crimen organizado, contingencias sanitarias u otras de fuerza mayor, la Legisladora priista insta a que el Gobierno actúe en el País, estado o región para evitar los colapsos propios de dichas crisis. Establece la creación inmediata de apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas para evitar cierres y desempleos; que se les exente a éstas del pago de luz, agua e impuesto sobre la renta, así como reciban créditos a fondo perdido que impidan la quiebra de negocios.

Propone que en situaciones de emergencia económica se les deje de cobrar el ISR a trabajadores cuyo salario sea menor a 15 mil pesos al mes, suspensión del pago de hipotecas durante 4 meses en Infonavit y Fovissste, impulsar programas temporales de empleo para promover la ocupación y consumo, mientras que para el campo expone acciones de rescate: rehabilitar la Financiera Rural, apoyos directos que eviten pérdidas económicas, que la ayuda considere a medianos agricultores de hasta 30 hectáreas, fortalecer financiamiento y comercialización, incorporar tecnologías modernas como inteligencia artificial y agricultura de precisión.

En pesca y acuacultura considera reformas a tendientes a que los apoyos dados a estos sectores no sean anuales sino mensuales, combate a pesca ilegal, instrumentación de un programa de subsidios para la adquisición y modernización de motores, combustibles y otros equipos e insumos que faciliten el desarrollo pesquero, y garantizar la seguridad e integridad física y económica de quienes realizan estas actividades y de sus familias.

El planteamiento de la Ley de Emergencia Económica, reglamentaria del artículo 25 de la Constitución, propone en seguridad pública aumentar progresivamente el sueldo a policías conforme su buen desempeño, sistemas de seguros para los familiares directos de los agentes de las corporaciones, y el derecho a que reciban buen equipo de operación y protección para realizar las tareas de combate al crimen.

En fin, valdría la pena que los servidores públicos y la sociedad en general conocieran e hicieran causa común con la iniciativa de Paloma Sánchez al ser una de las más completas en el objetivo de atender las crisis actual y posterior por violencia como la que vive Sinaloa.