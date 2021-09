Plásticos: también alimentan cambio climático

Los plásticos que llegan a rellenos sanitarios (y se quedan en la superficie), o aquellos que terminan en los ecosistemas, se degradan por la luz solar y emiten metano y otros gases de efecto invernadero.[3] Los plásticos en los océanos también pueden interferir con la capacidad del plancton para absorber el dióxido de carbono de la atmósfera,[4] lo cual funciona como un freno esencial del calentamiento global.

Referencias

[1] y [2] CIEL. 2019. Plastic & climate: The hidden costs of a plastic planet (Plástico y clima: Los costos ocultos de un planeta plástico). https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/05/Plastic-and-Climate-FINAL-2019.pdf

[3] Royer, S.-J., Ferrón, S., Wilson, S.T., & Karl, D.M. 2018. Production of methane and ethylene from plastic in the environment. PLoS ONE 13(8): e0200574. doi:10.1371/journal.pone.0200574

[4] Shen, M., Ye, S., Zeng, G., Zhang, Y., Xing, L., Tang, W., Wen, X., & Lui, S. 2020. Can microplastics pose a threat to ocean carbon sequestration? Marine Pollution Bulletin 150: 110712. doi:10.1016/j.marpolbul.2019.110712

[5] World Economic Forum. 2016. The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics (Foro Económico Mundial. 2016. La nueva economía del plástico: Pensando nuevamente el futuro de los plásticos). http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf