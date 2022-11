Poder, cultura y el museo de los narcos

El narco no prescinde de la violencia, sin ella no puede existir ni reproducirse, pero gracias a sus intelectuales orgánicos- compositores, cantantes, políticos, arquitectos, joyeros, periodistas, diseñadores, escritores, pintores, informáticos, etc.- ha forjado creciente y pacientemente una indudable hegemonía cultural con la que ha logrado la obediencia, implícita o explícita, de amplias capas de habitantes de Sinaloa y otras partes del territorio nacional.

santamar24@hotmail.com