Política cultural

Cultura es todo aquello que cultive el espíritu

Dice un refrán que todo lo que no es natura es cultura. En efecto, la cultura es un concepto muy amplio, pero que permea el ser, proceder y acontecer del ser humano.

Cultura es todo aquello que cultive el espíritu. Su raíz etimológica, de la voz latina “colere”, significa cultivar. Por tanto, todos los seres humanos son sujetos culturales, no solamente aquellos que sean letrados, instruidos o cultos.

En la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales celebrada en la Ciudad de México, en 1982, se definió la cultura como “el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social”.

A 50 años de la creación de Difocur, hoy ISIC, es necesario reconocer el esfuerzo cultural realizado, así como valorar los esfuerzos y acentos que faltan por cubrir.

De ahí que, en la presentación del libro conmemorativo publicado por el 50 aniversario de esta institución cultural, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya, escribió: “Las políticas culturales han cambiado con la sociedad misma, pero la labor humanista, y la relevancia social de esta institución se han mantenido”.

Agregó; “ En un contexto de emergencia de culturas de la violencia, la labor del ISIC se vuelve fundamental para asegurar un futuro de paz”.

No obstante, el trabajo es arduo y falta mucho por hacer, como reconoció Ronaldo González Valdés, quien fue director de esta institución, en un artículo publicado en otro medio informativo: “No será con concursos de corridos provistos con letras edificantes, con cursos de valores o con iniciativas aisladas, reactivas y convulsas como se desatarán nuevas sinergias. Construir paz es construir nuevos sujetos que desplieguen nuevas prácticas y relaciones en el barrio, la comunidad, la familia, la escuela o el centro de trabajo”.

¿Promuevo la cultura?