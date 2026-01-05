El nacimiento del Señor revela el aspecto más auténtico de todo poder, que es ante todo responsabilidad y servicio

Al recibir el Papa León XIV a miembros de la Asociación Nacional de Municipios Italianos, en la Sala Clementina del Vaticano, el lunes 29 de diciembre, les agradeció “su disponibilidad para servir a la comunidad” y los conminó a tener “el valor de ofrecer esperanza a la gente, proyectando juntos el mejor futuro para sus tierras, en la lógica de una promoción humana integral”.

Precisó la misión y cometido del poder político: “El nacimiento del Señor revela el aspecto más auténtico de todo poder, que es ante todo responsabilidad y servicio. Para que cualquier autoridad pueda expresar estas características, es necesario encarnar las virtudes de la humildad, la honestidad y el compartir. En su compromiso público, en particular, son conscientes de lo importante que es la escucha, como dinámica social que activa estas virtudes. Se trata, de hecho, de prestar atención a las necesidades de las familias y de las personas, cuidando especialmente de los más frágiles, por el bien de todos”.

Recordó que existen realidades que no los pueden dejar indiferentes, si quieren ser administradores justos y fiables: “La crisis demográfica y las dificultades de las familias y los jóvenes, la soledad de los ancianos y el grito silencioso de los pobres, la contaminación del medio ambiente y los conflictos sociales”.

El Papa citó unas palabras del sacerdote Primo Mazzolari: “El país no solo necesita alcantarillado, casas, carreteras, acueductos y aceras. El país también necesita una forma de sentir, de vivir, una forma de mirarse, una forma de fraternizar” (Discursos, Bolonia 2006, 470), brindando “profundidad cultural y espiritual a las ciudades”.

Para dar testimonio de la esperanza de manera eficaz, reiteró el Pontífice, “la política está llamada a tejer relaciones auténticamente humanas entre los ciudadanos, promoviendo la paz social”.

¿Ofrezco una política de esperanza?