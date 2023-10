cp_rafaelmorgan@hotmail.com

Un problema más que tenemos en México con este gobierno es que no se cuenta con políticas de Gobierno claras y conocidas, que permitan a los ciudadanos saber, o por lo menos imaginar, hacia dónde pretende este gobierno conducir al País, pues hasta ahora lo que se tiene son decisiones erráticas y contradictorias que lo mismo se apoya la producción de alimentos que se recorta el presupuesto a la agricultura, o bien, se declara a nivel internacional unirse a los acuerdos para reducir las emanaciones de CO2, para luego aumentar el consumo de carbón y de combustóleo en la CFE.

La confusión es mayúscula en el sector salud; después de criticar y destruir el sistema de distribución de medicamentos, con el pretexto de corrupción, se decidió sustituirlo con el propio sistema de administración de las instituciones de salud, mismas que fracasaron, después se recurrió a la ONU para surtir los medicamentos que también falló. La última “gansada” fue crear “una superfarmacia universal”, claro que al fracasar esta “ideota” se está regresando al sistema original, con metodología ya probada para resurtir los inventarios en clínicas, hospitales y farmacias del sector salud.

Sin políticas los ciudadanos o las instituciones no pueden tomar decisiones o planear inversiones ni siquiera para el corto plazo.

Se requieren políticas públicas en todas las funciones y obligaciones de Gobierno, que debieran venir plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo, al cual el Congreso debe darle seguimiento para verificar su cumplimiento. Según El Universal del 31 de julio, este gobierno propuso dos planes: “el del Presidente López Obrador y el de la Secretaría de Hacienda”, pero que se sepa, ninguno de ellos tiene seguimiento adecuado y el del Presidente está en el olvido.

Es necesario que el Gobierno o por lo menos el próximo, proponga y dé continuidad, entre otras, a políticas como las siguientes:

1. Política General sobre Ecología, haciendo hincapié en el control ambiental, comenzando con la disminución de CO2 en Pemex, la CFE, el transporte público y la industria privada.

Saber qué se va a hacer con los problemas de sequía que afecta a la agricultura, la cual consume el 80 por ciento del agua al regar por gravedad, pudiendo hacer los riegos por goteo o por aspersión; disminuir la tala y destrucción de los bosques nacionales, controlar los desechos, etc.

2. Establecer una política pública para coordinar la inversión pública y la inversión privada. Este gobierno satanizó y canceló las asociaciones público privadas que pueden ser la solución para construir y operar bienes públicos para los cuales no hubiese suficiente presupuesto. En varios países, entre ellos Brasil, la Iniciativa Privada construye carreteras, hospitales, penitenciarías, etc., que luego renta al Estado, o bien, se encarga de operarlos y darles mantenimiento bajo control y vigilancia del Estado, de acuerdo con un contrato.

Para el nearshoring, se requiere obra pública, para la cual no alcanza el presupuesto. Por ejemplo, según el programa Internacional de Evaluación de Carreteras (Reforma del 10 de agosto), “se requieren más de 12 mil millones de dólares para mejorar la infraestructura carretera de México. Esta inversión podría generar alrededor de 190 mil millones de dólares de beneficios económicos, incluyendo más de 36 mil millones de dólares al año en accidentes viales”. Si el Estado no tiene dinero para esta inversión, pudiera contratarse como inversión público-privada.

3. Para aprovechar las ventajas económicas del nearshoring, se requiere una política que incluya no sólo lo ya aprobado de otorgar beneficios fiscales a las nuevas empresas que lleguen a invertir, sino también obra pública en servicios en las ciudades, crear parques industriales, mejorar normatividad y tramitología oficial, mejorar los puntos de cruce aduanal, etc., en fin, una Política Integral que ya urge, porque el nearshoring se puede ir a otra parte, probablemente a Canadá o de regreso a Estados Unidos.

4. Urge también una política migratoria, no solo la que ya se sufre por los que están tomando a México como país de paso, o de perdida como país seguro. ¿Qué hay qué hacer para que ya no lleguen, o para sostenerlos mientras pasan y si no pasan cómo asistirlos y repatriarlos o bien si finalmente se quedan aquí, cómo darles visa, trabajo, seguridad y educación?

Urgen pues políticas claras no sólo en estos asuntos sino en muchos otros, algunos de los cuales se procurará tratarlos aquí; tal vez a alguien le interese el tema.