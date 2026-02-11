Por la niñez

La situación en México es mucho más seria por la intensa actividad criminal en las redes sociales. El Gobierno federal mexicano es consciente de ella...

Es lógico que la Unión Europea regule las prácticas nocivas de las grandes tecnológicas estadounidenses; es incomprensible la pasividad de los gobiernos de Morena, el Verde y el PT frente a ellas.

De acuerdo con Unicef-España, el 92.5 por ciento de las niñas, niños y adolescentes entre 10 y 20 años está en alguna red social. De ellos, el 15.07 por ciento tiene una “conexión excesiva y poco controlada” a las pantallas que se asocia con “síntomas de ansiedad, depresión y riesgo suicida”. Este tipo de información sirvió al gobierno socialista español para enviar una iniciativa de ley al parlamento para regular a las tecnológicas, cuyas redes, el Presidente Pedro Sánchez compara con “un estado fallido” donde “se ignoran las leyes y se toleran los delitos”.

La atención mediática a la iniciativa se focalizó en la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años (tal y como hizo Australia). Los dueños y los directivos de las tecnológicas se preocuparon y enfurecieron ante la posibilidad de que se les haga “legalmente responsables de las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas”. El dueño de Telegram, Pável Dúrov, calificó la iniciativa de “censura excesiva”; el dueño de X, Elon Musk llamó a Sánchez un “tirano” y un “fascista totalitario”.

La situación en México es mucho más seria por la intensa actividad criminal en las redes sociales. El Gobierno federal mexicano es consciente de ella porque en abril de 2025 el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó de la deshabilitación de 39 cuentas del crimen organizado en TikTok. Pero no habla de la magnitud del problema ni regula a las tecnológicas. Es una pasividad violatoria de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014 (reformada en 2024) que obliga a erradicar “todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad y/o dignidad”.

La evasión deliberada se confirma en las mañaneras. El 18 de marzo de 2025, el periodista juarense Juan Fierro le preguntó a la Presidenta si habría una regulación para frenar “la utilización de las redes sociales por parte del crimen”, Sheinbaum le respondió “vamos a revisarlo [para] ver si es factible”.

Pasaron ocho largos meses. En noviembre de 2025, Sofía Otero, de Los Reporteros Mx, le preguntó sobre la regulación “de la inteligencia artificial que se está utilizando cada vez más para vulnerar la intimidad de niñas y de mujeres”. La Presidenta reaccionó afirmando que, en “vez de prohibir”, se planteaba “un acuerdo voluntario con las plataformas” que, informó, estaban dispuestas a ayudar.

En el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México monitoreamos el reclutamiento que se hace a través de TikTok, empresa de propiedad china, y no hemos detectado ninguna modificación después de que en noviembre la Presidenta elogiara la disposición de las tecnológicas a “ayudar”.

Los narcocorridos siguen retumbando en YouTube, y en TikTok continúan apareciendo videos para reclutar jóvenes. El 31 de diciembre de 2025 sobrepusieron a la imagen de una camioneta el anuncio: “TE QUEDASTE SIN CHAMBA? ES TU SEÑAL PARA QUE TRABAJES PARA LA EMPRESA te damos hospedaje, comida, ropa y todo lo que ocupes”. Como estuvo varios días, recogió 215 me gusta, 85 comentarios, 25 guardados, y 10 compartidos.

Añado los mensajes que provocan los videos; son reveladores de lo que en esas plataformas sucede. El 12 de enero de 2026 un reclutador pidió a alguien mandarle “menores de donde eres tú”; el interpelado preguntó: “los menores pa’ quė sirven”; y la respuesta fue como una daga clavándose en el cuerpo social: “son pa’ [la] guerra”.

Las guerras beben sangre joven. El matemático Rafael Prieto-Curiel, del Centro de Ciencias de la Complejidad de Viena, estima que los cárteles mexicanos reclutan cada año a unos 20 mil jóvenes de entre 14 y 19 años. Siete mil mueren cada año y otros 7 mil son encarcelados o inhabilitados por heridas. El reclutamiento es tan imprescindible como las redes sociales.

Ante esta evidencia, la pregunta es obvia: ¿Por qué los gobiernos de Morena, el Verde y el PT miman tanto a las tecnológicas?; ¿son conscientes de que coadyuvan a la muerte o desaparición de decenas de miles de niñas, niños y adolescentes?

–

Colaboró Elena Simón Hernández