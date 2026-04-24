¿Por qué el Verde?

Lo interesante en este caso es que la segunda fuerza política en Sinaloa en este momento lo tiene un partido ‘aliado’ al Gobierno, me refiero al Verde Ecologista. Y eso es justo lo que me trae a escribir esta columna, buscando la respuesta: ¿por qué de ese comportamiento del elector?

Cuando tienes más de una medición, o más de un estudio demoscópico que apunta sobre los mismos resultados, tienes una significancia estadística, es decir, la certeza de que un resultado no se debe al azar o a la casualidad. Esto fue lo que discutimos en la mesa de análisis político en la que participo. El Partido Verde Ecologista, según varios estudios locales, es la segunda fuerza política en Sinaloa. ¿Por qué?

Lo anterior en términos de preferencias electorales, no en votos, eso se definirá en la decisión de los ciudadanos al momento de emitir el sufragio en la urna el año que viene, mientras tanto, lo que tenemos son aproximaciones sobre la compleja preferencia del elector, esa voluntad volátil, pocas veces inamovible, que cambia conforme a los escenarios, las alianzas de grupos de poder, los comportamientos de los actores políticos y por supuesto la narrativa de la agenda pública.

Morena tiene preferencias altísimas en nuestro estado, superando incluso el 40 por ciento de ellas, generalmente los partidos políticos en el Gobierno tienden a dividir opinión con la Oposición, es decir, en un entorno competitivo, la segunda e incluso la tercera fuerza política con mayor preferencia se abanderará en la Oposición. Incluso, no son pocos los casos en donde el partido en el Gobierno pierde las preferencias entre el electorado, sobre todo en escenarios de crisis.

Lo interesante en este caso es que la segunda fuerza política en Sinaloa en este momento lo tiene un partido “aliado” al Gobierno, me refiero al Verde Ecologista. Y eso es justo lo que me trae a escribir esta columna, buscando la respuesta: ¿por qué de ese comportamiento del elector?

Me gustaría comenzar hablando de la dirigencia local que está en manos de Ricardo Madrid Pérez, un Diputado federal con amplia experiencia en la administración pública estatal y federal, también con carrera legislativa y fuerza política al interior de su bancada. La dirigencia estatal del Verde en Sinaloa tiene un liderazgo visible, con trayectoria y capacidad de negociación. Es personalmente un aliado político del Gobernador, con quien comparte una afinidad de años.

Además, el Verde Ecologista en Sinaloa ha dado golpes estratégicos a los partidos de la Oposición. No son pocos los actores políticos del PRI local que decidieron dejar el partido de origen para sumarse al Movimiento de la 4T pero por la vía partido del Tucán. Ex alcaldes, diputados locales, ex regidores, ex funcionarios y liderazgos de base, dejaron el tricolor para irse al Verde. Tal es el caso del ex Alcalde de la capital Jesús Valdés Palazuelos, liderazgos territoriales como “Chino” Niebla, o ex aguilaristas como Fernando Díaz de la Vega y Francisco Vega o en Mazatlán liderazgos como María Esther Juárez y Julieta Torres.

Pero no se quedaron en ello, en el PAN también causaron bajas que se fueron al Verde como parte de una estrategia finamente armada. En el albiazul menospreciaron la salida y buscaron la expulsión del ex secretario general del partido Luis Ángel Guatimea, un joven canterano formado en las últimas generaciones de Acción Juvenil. A partir de su expulsión promovida por Roxana Rubio, se llevó consigo a liderazgos municipales, como Ana Quevedo y Rosy Ruiz, actuales regidoras de El Rosario; César Rojo, ex candidato del PAN al distrito 7 en Guasave; Ana Laura Torrecillas, ex Regidora albiazul del municipio de Elota. Además, Guatimea, como lo conocen, fue pilar fundamental en las negociaciones con Domingo “Mingo” Vázquez en Ahome.

Se sumaron también mujeres de gran talento y experiencia, como la ex Regidora de la capital Elda Amor López, lideresa encargada de estructuras territoriales en el PRI. En el norte de Sinaloa, la empresaria Dolores “Lolis” Cota, con un activismo social incansable y un liderazgo nacional en la ganadería. O la politóloga y analista Amyra Aguilar, gran conocedora del oficio político, que ha sido un pilar en el grupo de Ricardo Madrid, resaltando como un valioso cuadro que ha desempeñado cargos de primer nivel en el Gobierno de Sinaloa y la Embajada de México en España.

En suma, no es sólo “una” acción la que ha llevado al Verde a convertirse en el segundo partido político en la preferencia de los sinaloenses. Esto se debe a una serie de factores positivos, bien planeados y ejecutados que marcan los resultados en las encuestas de las que inicialmente hablamos. No es ilógico pensar que, a diferencia del Partido del Trabajo, el Verde Ecologista de Sinaloa tenga negociaciones preponderantes con Morena de cara al proceso electoral de 2027. Luego le seguimos.