La idea de que las abuelas pueden mejorar las tasas de supervivencia de sus nietos existe desde la década de 1980. Las abuelas pueden asumir parte de la carga de adquirir alimentos para las madres lactantes o los niños dependientes, o proporcionar cuidado a esas crías mientras las madres salen en busca de alimentos. También pueden ayudar a enseñar a los niños las complejidades de la cultura y ser depositarias del conocimiento generacional.

Todos hemos oído hablar de la menopausia, el momento en que las mujeres adultas experimentan una serie de cambios hormonales que resultan en la imposibilidad de quedar embarazadas. Durante mucho tiempo, la comunidad científica se ha preguntado por qué. Si el objetivo de cualquier organismo es transmitir sus genes, ¿por qué vivir tanto tiempo después de no poder reproducirse?

Una de las hipótesis propuestas se llama la “hipótesis de la abuela”, que sugiere que las mujeres humanas viven tanto tiempo para desempeñar el papel social de abuela, cuidando de sus nietos cuando ya no pueden tener más hijos propios.

Sin embargo, hay un pequeño problema con esta hipótesis. Resulta que los humanos no son la única especie que experimenta la menopausia.

La hipótesis de la abuela se desarrolló después de investigaciones antropológicas con el pueblo Hadza del norte de Tanzania, un grupo de cazadores-recolectores. En este grupo, las mujeres posmenopáusicas pasaban más tiempo recolectando alimentos que las mujeres en edad reproductiva. Esto tiene sentido, ya que si no tienes hijos a los que cuidar, tienes más tiempo libre. Estas abuelas Hadza también recolectaban más tubérculos además de las bayas que todos recolectaban. Como los tubérculos eran más difíciles de cosechar, los investigadores hipotetizaron que las mujeres mayores sin hijos a quienes cuidar podían dedicar más energía a esa tarea que las mujeres más jóvenes.

Esta versión de la hipótesis de la abuela sugiere que ser abuela y ayudar a cuidar de tus descendientes adultos y sus descendientes es una mejor manera de asegurar la transmisión de tus genes que seguir reproduciéndote. De ahí la menopausia.

Tomemos como ejemplo a las orcas. Las orcas pueden vivir más de 20 años después de que ya no pueden reproducirse, y también resulta que viven en grupos matrilineales, con hijas y nietas permaneciendo en el mismo grupo en el que nacieron. Esto significa que estas abuelas están utilizando sus décadas de conocimiento para beneficiar a todo su árbol genealógico extendido, ya que sus nietos viven junto a ellas.

Pero tanto para las orcas como para los humanos, ser abuela se describe como la clave de la supervivencia, y nos diferencia de otras especies que no tienen estas prácticas matrilineales y son fértiles toda su vida.

Sin embargo, un estudio longitudinal en la comunidad de chimpancés Ngogo en Uganda utilizó datos demográficos y fisiológicos y encontró que ninguna de las chimpancés dio a luz después de los 50 años. Y sus cambios hormonales se parecían mucho a lo que sucede cuando los humanos atraviesan la menopausia.

La diferencia con nuestros parientes evolutivos más cercanos es que las hijas de los chimpancés abandonan los grupos en los que nacen cuando alcanzan la adultez, así que las hembras mayores no viven en los mismos grupos que la descendencia a la que están seguras de estar relacionadas. Y aunque continúan viviendo con sus hijos, recuerden, está ese tema de la incertidumbre parental. La abuela puede no saber con certeza cuáles bebés en el grupo son realmente sus descendientes. De todos modos, las chimpancés mayores realmente no cuidan a nadie en sus grupos, aunque esto no es raro en otras especies de primates.

Los autores del estudio de los chimpancés sugieren que la senescencia reproductiva podría estar relacionada con la competencia con hembras más jóvenes por oportunidades de reproducirse. Pero hay otra hipótesis aún más simple en torno a la menopausia que podría explicar gran parte de esto, llamada la hipótesis de la crianza extendida.

La hipótesis de la crianza extendida básicamente dice que a medida que una hembra envejece, se vuelve una mejor estrategia invertir energía en la cría actual que está criando en lugar de tener más nuevas. El embarazo requiere mucha energía, que podría gastarse en criar la cosecha actual de crías en lugar de tener más. Además, morir antes de que todos tus hijos puedan cuidarse por sí mismos no es bueno para las tasas de supervivencia de cualquier descendiente que aún no haya alcanzado la independencia. Dado que los mamíferos jóvenes sobreviven con leche, dependen totalmente de sus madres al menos por un tiempo después del nacimiento y tienen casi cero posibilidades de sobrevivir sin ella.

Por lo tanto, poder reproducirse durante toda la vida requeriría una gran inversión de recursos, que se volvería nula si mueres antes de que todos tus hijos crezcan. Esta hipótesis encaja con la senescencia reproductiva en todas estas otras especies también, no solo en la nuestra. También es posible que no haya una razón evolutiva para la menopausia en absoluto. Podría ser que la ovulación se detiene porque nuestros sistemas biológicos simplemente tienden a desgastarse con la edad, al igual que no morimos cuando nuestro cabello se vuelve gris o nuestra piel se arruga.

Pero, ¿por qué solo hablamos de las abuelas? ¿Qué pasa con mi abuelo? Los hombres humanos pueden retener su fertilidad durante toda su vida, lo que sugiere que las presiones evolutivas que llevaron a ser abuela no se aplican a ser abuelo. Una explicación potencial para esto es la incertidumbre paternal. Dado que la única manera de estar 100 por ciento seguro de que un descendiente es tuyo es dar a luz, los machos de una especie podrían no saber con certeza cuántos descendientes tienen realmente. Esto significa que, evolutivamente hablando, les conviene seguir siendo capaces de tener más descendencia.

La evolución es como un juego de adivinanzas interminable, la naturaleza tiene su propio sentido del humor.