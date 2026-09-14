¿Por qué hay 27 generales de División en el Ejército?

Al General de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948), quien fue Subsecretario de la Defensa, en esta nuestra conversación 23 le pregunto sobre un tema que no tengo claro: ¿por qué en el Ejército existen 27 generales de División? Comparto su respuesta.
Me dice que “la máxima jerarquía militar está reservada para quienes se constituirán en funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional o mandos superiores de la estructura operativa” y que esta es la explicación de por qué 27, y no más ni menos, y me desglosa cómo se llega a ese número.
Los funcionarios de la Sedena son cuatro: así se denomina a los generales que son asignados a la Superestructura de la Secretaría de Defensa. Estos los contempla la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Ellos son: El Secretario de la Defensa Nacional, quien a su vez se constituye como Titular del Alto Mando porque manda a tres Fuerzas Armadas: Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
Además, están el Subsecretario, el Oficial Mayor y el inspector general y contralor. Así, se tienen cuatro generales funcionarios, que dan lugar a la necesidad de cuatro generales de División, para ocupar estos cargos.
En la Superestructura Operativa son cuatro: en esta figuran el jefe del Estado Mayor Conjunto; el comandante del Ejército; el comandante de la Guardia Nacional; y el comandante de la Fuerza Aérea. Así se agregan cuatro divisionarios más.
En el Despliegue Estratégico son 12: el País está dividido en regiones militares que atienden criterios operativos y administrativos diversos cuyas respectivas comandancias o cuarteles generales están encabezados por un General de División. Así, agregamos 12 plazas más con este grado.
El Organismo Descentralizado es uno: está coordinado por la Sedena, como parte de la Administración Pública Federal. Aquí se encuentra el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), que no siempre es encabezado por un General en activo, toda vez que puede designarse a uno retirado o un Almirante de la Marina Armada, pero se considera esta posición para que no quede “fuera de presupuesto” en caso de requerirse. Es, entonces, un divisionario más.
Los casos especiales son dos: aquí se considera a la Dirección General de Personal por encargarse del control administrativo de los generales que se encuentran a disposición para recibir nuevo destino, en año sabático o pendientes de retiro, por lo que requiere de la jerarquía de un divisionario para evitar situaciones incómodas para la disciplina militar. También especial, por no ser una figura permanente, se considera al comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Así se cuentan dos divisionarios más.
Cuatro “de reserva”: en la conversación, el General Gaytán Ochoa me dice que la Sedena cuenta con 23 generales de División ocupando puestos de estructura, pero puede haber más de uno en “trámites de retiro” o alguno comisionado (con licencia) en funciones diversas como aduanas, seguridad pública y otras tareas. Estos son designados o autorizados por el Mando Supremo. Por ello consideraré, arbitrariamente -dice-, a cuatro más como “reserva”. Y termina su conversación: “Esta es la explicación real de por qué hay 27 generales de División en el Ejército”.