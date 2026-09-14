¿Por qué hay 27 generales de División en el Ejército?

El General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa ofrece la explicación de una cifra que no es casual: las plazas responden a los principales cargos de la Sedena, el despliegue territorial, funciones especiales y un margen para militares en retiro, comisión o espera de nuevo destino.

Al General de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1948), quien fue Subsecretario de la Defensa, en esta nuestra conversación 23 le pregunto sobre un tema que no tengo claro: ¿por qué en el Ejército existen 27 generales de División? Comparto su respuesta.

Me dice que “la máxima jerarquía militar está reservada para quienes se constituirán en funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional o mandos superiores de la estructura operativa” y que esta es la explicación de por qué 27, y no más ni menos, y me desglosa cómo se llega a ese número.

Los funcionarios de la Sedena son cuatro: así se denomina a los generales que son asignados a la Superestructura de la Secretaría de Defensa. Estos los contempla la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Ellos son: El Secretario de la Defensa Nacional, quien a su vez se constituye como Titular del Alto Mando porque manda a tres Fuerzas Armadas: Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Además, están el Subsecretario, el Oficial Mayor y el inspector general y contralor. Así, se tienen cuatro generales funcionarios, que dan lugar a la necesidad de cuatro generales de División, para ocupar estos cargos.

En la Superestructura Operativa son cuatro: en esta figuran el jefe del Estado Mayor Conjunto; el comandante del Ejército; el comandante de la Guardia Nacional; y el comandante de la Fuerza Aérea. Así se agregan cuatro divisionarios más.

En el Despliegue Estratégico son 12: el País está dividido en regiones militares que atienden criterios operativos y administrativos diversos cuyas respectivas comandancias o cuarteles generales están encabezados por un General de División. Así, agregamos 12 plazas más con este grado.