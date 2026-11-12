Por qué la Presidenta reprueba en seguridad pública y crimen organizado

Hace mucho se sabe que la gente puede estar más segura en un lugar y sin embargo sentirse más insegura. Y viceversa. Hoy en México bajan los delitos de manera inusitada, nos dicen, pero la gente reprueba las políticas de seguridad pública y crimen organizado. ¿Puede ser cierto que el delito se colapsa y la gente no se siente más segura? Sí. Pero también es posible que la Presidenta celebra una cosa mientras la gente vive otra.
Cómo interpreta la Presidenta Sheinbaum que 69 por ciento aprueba su desempeño, según la encuesta publicada en El Financiero el pasado 3 de noviembre, mientras sólo 17 por ciento piensa que lo hace bien o muy bien en seguridad pública y 13 por ciento en crimen organizado.
Todas y todos lo sabemos, la mayoría en México se siente insegura donde vive. Se sabe además que se denuncia una parte mínima de los delitos, menos del 10 por ciento, habiendo casos, como la extorsión, donde la denuncia anda en el 3 por ciento de los casos. También sabemos que en promedio nacional no se castiga más del 90 por ciento de los delitos, pero en delitos graves como la desaparición, la impunidad ronda el 99 por ciento.
Entonces, la celebración cotidiana de los resultados en Palacio Nacional tiene que ver con el universo marginal que equivale a lo que es contabilizado por las fiscalías. No baja el delito, baja el delito que es registrado, lo cual es muy diferente.
Cada vez que Sheinbaum informa la reducción de los delitos hay quienes esperamos que en algún momento la Jefa de Estado y el Gabinete de Seguridad expliquen con métodos probados por qué, en especial cuando se trata de caídas como las que ahora se están reportando. ¿Caen a la mitad los homicidios violentos en dos años de gobierno, sin reducción comprobada de la impunidad y de la cifra oscura? No es imposible, pero es, por decir lo menos, atípico y necesariamente cuestionable.
En columnas anteriores en este espacio he desarrollado múltiples discusiones con evidencia que confirma la evolución, adaptación, multiplicación, diversificación y agudización de las violencias. Gobierno y sociedad tienen a la mano incontables investigaciones académicas y periodísticas que vienen caracterizando esos fenómenos.
Esos números que el Gobierno federal celebra en el mejor de los casos representan una mínima parte de la experiencia de victimización de quienes sufren esas violencias de manera directa o indirecta. Entiéndase, no afirmo que no se reducen los delitos; sostengo que, sea cual sea la reducción, hace tiempo se sabe que la base empírica que la mide es en todo caso una representación simbólica de lo que sucede en el país, así ponderado por el Estado mismo a través del Inegi.
La celebración de cada conferencia mañanera sobre los logros en seguridad es un relato, el de las víctimas es otro. Acaso por eso confunde la historia contada con tanto logro y tan alta reprobación a la vez.
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El autor es especialista en seguridad ciudadana y reforma policial en México y América Latina; académico y coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana.