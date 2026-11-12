Por qué la Presidenta reprueba en seguridad pública y crimen organizado

Sheinbaum celebra menos delitos, pero México sigue sintiéndose inseguro. Las cifras oficiales de seguridad contrastan con la desaprobación ciudadana y los altos niveles de impunidad. El problema es que los delitos registrados representan apenas una parte de las violencias que se viven en el País

Hace mucho se sabe que la gente puede estar más segura en un lugar y sin embargo sentirse más insegura. Y viceversa. Hoy en México bajan los delitos de manera inusitada, nos dicen, pero la gente reprueba las políticas de seguridad pública y crimen organizado. ¿Puede ser cierto que el delito se colapsa y la gente no se siente más segura? Sí. Pero también es posible que la Presidenta celebra una cosa mientras la gente vive otra.

Cómo interpreta la Presidenta Sheinbaum que 69 por ciento aprueba su desempeño, según la encuesta publicada en El Financiero el pasado 3 de noviembre, mientras sólo 17 por ciento piensa que lo hace bien o muy bien en seguridad pública y 13 por ciento en crimen organizado.

Todas y todos lo sabemos, la mayoría en México se siente insegura donde vive. Se sabe además que se denuncia una parte mínima de los delitos, menos del 10 por ciento, habiendo casos, como la extorsión, donde la denuncia anda en el 3 por ciento de los casos. También sabemos que en promedio nacional no se castiga más del 90 por ciento de los delitos, pero en delitos graves como la desaparición, la impunidad ronda el 99 por ciento.

Entonces, la celebración cotidiana de los resultados en Palacio Nacional tiene que ver con el universo marginal que equivale a lo que es contabilizado por las fiscalías. No baja el delito, baja el delito que es registrado, lo cual es muy diferente.