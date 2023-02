Yo no veo ningún riesgo en esas limitaciones al INE que vayan a colapsarlo financieramente o a poner en riesgo el próximo proceso electoral. Tengo la convicción de que muchos, la enorme mayoría de los manifestantes, ni siquiera tienen idea cuál es el texto del “Plan B” en lo financiero. Es posible que sepan que marchan contra Andrés Manuel López Obrador, pero lo más seguro es que no haya una coincidencia entre ellos, sobre cuáles son los puntos a favor de su movilización

La primera marcha en defensa del INE en concreto, y como único resultado tangible, fue mantener el proceso de selección de los consejeros del INE, como estaba previsto y continúa previsto en la Constitución y en la ley correspondiente.

Sin embargo, un buen grupo de mexicanos salieron a las calles a defender al INE, porque creyeron qué Andrés Manuel quería desaparecerlo y restablecer el control de los procesos electorales a través de la Secretaría de Gobernación.

Hubo quien juraba que esas eran las intenciones de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo la única propuesta alternativa, en cuanto a la organización y estructuración del INE era la elección de los consejeros, mediante un proceso electoral a partir de 60 propuestas hechas por los tres poderes de La Unión.

Hoy quienes marcharon por el INE deben saber que lo único que ganaron fue que el nombramiento de los consejeros se haga en un proceso que se inicia en la Cámara de Diputados. Se hace una convocatoria, se regresa a la Cámara de Diputados, para que los consejeros se nombren por dos terceras partes de la misma, y en caso de no lograrlo, se haga un sorteo por la Suprema Corte de Justicia.

Sería bueno saber cuántos de los que marcharon desgañitándose y poniendo el pecho para defender al INE sabrán que lo único que ganaron fue que Morena tendrá ventajas en la elección de los consejeros, porque es la mayoría en la Cámara de Diputados. En concreto no ganaron nada, no defendieron al INE, defendieron la mayoría de Morena.

Ahora van a marchar para evitar que se desmantele al INE y para defender su voto. Leyendo el contenido del “Plan B” encuentro qué es lo que se refiere a la estructura financiera del INE, que es lo que implicaría el desmantelamiento del instituto, está contenido en la reformas al artículo 31 de la ley.

Para evitar interpretaciones de lo que dicen las fracciones reformadas, me permito transcribirlas y, desde mi punto de vista, las reformas no debilitan financieramente al instituto, ni lo ponen en riesgo de no funcionar, mucho menos en riesgo de que se anulen las elecciones.

Si el lector está interesado en conocer el texto, del atentado contra la democracia, lo invito a que haga la lectura correspondiente. En las fracciones que se conservan, aparece el número y trae puntos suspensivos (...). Las que se reforman traen el texto.

Artículos reformados:

Artículo 31.

1. ...

2. El patrimonio del Instituto se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o las leyes en la materia, así como con los ingresos que reciba por cualquier concepto, derivados de la aplicación de las disposiciones de esta Ley.

3. El Instituto debe ejercer sus recursos presupuestarios conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. No puede destinar ahorros, economías o remanentes presupuestales a la constitución u operación de fideicomisos. Tampoco puede contratar seguros de gastos médicos mayores o de separación individualizada, o esquemas similares de contratación. Si al ejecutarse los programas, proyectos o actividades que sustentaron el presupuesto del Instituto, se presentarán subejercicios, economías ahorros o remanentes presupuestales, éstos serán reintegrados a la Tesorería de la Federación al concluir el ejercicio fiscal. Queda prohibido al Instituto realizar erogaciones, reasignaciones o crear nuevos programas o proyectos con cargo a ahorros y economías de su Presupuesto que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este párrafo. El Consejo General debe crear, anualmente al inicio del segundo trimestre del ejercicio fiscal que corresponda, una comisión temporal de presupuesto que deberá explicar abierta y ampliamente la forma en que se integrará su anteproyecto de presupuesto, los rubros de gasto y las proyecciones de su ejercicio.

4. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos no forman parte del patrimonio del Instituto, por lo que éste no puede alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo resulten conforme a la presente Ley.

5. El Instituto se regirá para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones constitucionales relativas y las demás aplicables. Además, se organizará conforme al principio de desconcentración administrativa a través de sus órganos locales y auxiliares. (Hasta aquí el texto)

La única limitación al ejercicio del presupuesto anual autorizado para el ejercicio de la dependencia es la prohibición a ocultar los remanentes, recursos no ejercidos, o ahorros en fideicomisos o fondos de ahorro, para usarlos posteriormente al año fiscal presupuestado.

Así funcionan todas las dependencias del Gobierno federal y de los gobiernos de los estados, se deben presupuestar los gastos del año siguiente y ajustar los gastos del mismo totalmente al presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados.

También se impide el contrato de servicios médicos mayores y de privilegios que gozaban los funcionarios del Instituto para emparejar sus circunstancias de trabajo con las mismas circunstancias de los funcionarios de las demás dependencias federales.

Yo no veo ningún riesgo en esas limitaciones al INE que vayan a colapsarlo financieramente o a poner en riesgo el próximo proceso electoral. Tengo la convicción de que muchos, la enorme mayoría de los manifestantes, ni siquiera tienen idea cuál es el texto del “Plan B” en lo financiero.

Es posible que sepan que marchan contra Andrés Manuel López Obrador, pero lo más seguro es que no haya una coincidencia entre ellos, sobre cuáles son los puntos a favor de su movilización. Salvo que reclamen LIBERTAD A GARCÍA LUNA.