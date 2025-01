¿Por qué no se juntaron Sheinbaum y Trump?

Seguramente en los próximos días sabremos más sobre cuál de las dos respuestas a la pregunta de por qué no hubo contacto entre los presidentes de México y Estados Unidos por primera vez desde 1981, con la excepción de López Obrador. ¿Fueron los mexicanos o fueron los estadounidenses los responsables de esta excepción?

Donald Trump le hizo un gran favor a Claudia Sheinbaum al no invitarla a su toma de posesión el 20 de enero. Se hubiera encontrado en compañía de Milei, Meloni, Bukele, Orbán, y quizás incluso de Eduardo Verástegui. Pero ello no quita que sorprende un poco que, con la excepción de López Obrador, la actual Presidenta haya sido la primera desde los años 60 del siglo pasado, en no encontrarse con un Presidente electo norteamericano, siendo Presidenta ella o siendo Presidenta electa como lo fue entre junio y el 1 de octubre. La pregunta que me hago es si esta novedad o excepción se debe a que los mexicanos no quisieron que ella se encontrara con Trump, o que su equipo se reuniera con el nuevo Mandatario norteamericano; o al contrario, si la parte mexicana buscó activamente un encuentro, por lo menos de altos funcionarios, y los norteamericanos se negaron a ello.

Conviene recordarlo, en noviembre de 2012, el Presidente electo Enrique Peña Nieto se reunió con Barack Obama en Washington. En noviembre de 2006, el Presidente electo Felipe Calderón se reunió con George W. Bush también en Washington. En agosto de 2000, el Presidente electo Vicente Fox se reunió con el Presidente en funciones Bill Clinton, en Washington, y con el candidato que sería vencedor, George W. Bush, en Dallas. En 1994, el Presidente electo Ernesto Zedillo se reunió con el mismo Clinton. Los presidentes electos Carlos Salinas y George H. W. Bush se reunieron en Houston en 1988. En 1982 el Presidente electo Miguel de la Madrid se entrevistó con el Presidente en funciones Ronald Reagan en Tijuana y en San Diego; y, como algunos recordarán, el Presidente en funciones López Portillo saludó con un abrazo al Presidente electo Ronald Reagan en la línea fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso en 1981. La lista es larga, y sin que se trate ni de un protocolo ni de una regla no escrita, los motivos de estos encuentros son evidentes. Quizás el equipo actual prefirió no continuar con esta tradición, o tal vez lo intentaron y fracasaron.

Tengo entendido que hubo un contacto en Washington hacia finales de diciembre entre la Embajada de México y el recién designado Subsecretario de Estado Christopher Landau, donde aparentemente el estadounidense informó a los mexicanos que tendrían que esperar hasta después del 20 de enero para cualquier contacto adicional. También me he enterado que el Gobierno francés invitó a Claudia Sheinbaum a la reapertura de la Catedral de Notre Dame, en París, a la cual acudió Donald Trump, y en ocasión de la cual él se reunió con varias personalidades, incluyendo desde luego al Presidente Macron y, por cierto, hasta el Príncipe William. Es posible -y no sería insensato- que los mexicanos hayan resuelto que era preferible esperarse hasta que ya estuviera instalado en la Casa Blanca el propio Trump para buscar algún tipo de encuentro.

Obviamente la explicación no radica en la repetición un poco pueril de Sheinbaum en el sentido de que aún no han sido ratificados varios de los funcionarios de Trump. En primer lugar, algunos de ellos, como por ejemplo Michael Waltz, el consejero de seguridad nacional; o Tom Homan, el supuesto zar de la frontera, no requieren de ratificación. En segundo lugar, varios de los funcionarios designados de Trump, empezando por el nuevo Secretario de Comercio, Howard Lutnik, se han reunido en todo caso con sus pares canadienses. Pero no habría sido una decisión absurda el desear postergar el mal trago que significará el encuentro, contrariamente al dicho de “al mal paso darle prisa”.

Pero me parece más factible que hayan sido los norteamericanos quienes optaron por posponer cualquier contacto hasta más adelante. Y veo una razón para ello. El 20 de enero, cuando Trump pase a ser Presidente, ha prometido firmar un centenar de órdenes ejecutivas o decretos sobre una gran cantidad de temas. Algunos de esos temas afectarán directamente a México. Menciono tres posibles, ni siquiera digo que probables, pero que han estado en la agenda. En primer lugar, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), algo que encierra un valor simbólico más que material o jurídico, pero que incomoda enormemente al gobierno actual de México. En segundo lugar, sería el inicio de deportaciones, ya sea de mexicanos -con antecedentes penales o no- ya sea de otras nacionalidades enviadas a México, ya sea de una combinación de ambos. Es altamente probable, aquí sí, que esto suceda, aunque no necesariamente en las magnitudes que se han comentado. En tercer lugar, la imposición de aranceles a importaciones mexicanas dirigidas a Estados Unidos. De nuevo, no necesariamente aranceles muy elevados a todos los productos mexicanos sino quizás aranceles menores sobre algunas manufacturas nacionales.

En los tres casos, el hecho de que entren en vigor estas medidas el 20 de enero, coloca automáticamente a Washington en una posición de fuerza ante México para la próxima negociación. De haberse dado un encuentro entre Sheinbaum y Trump, o entre los equipos, antes del 20 de enero, los mexicanos hubieran podido tratar de evitar la puesta en práctica de estas medidas -y otras más- con o sin éxito, pero colocando la entrada en vigor de las mismas como tema de negociación. En cambio, si el encuentro se produce en febrero, por ejemplo, o entre funcionarios a finales de enero, ya los mexicanos se verían enfrentados a hechos consumados. Por lo tanto, la negociación comenzaría no sobre si sí o no se aplicarán estas medidas sino bajo qué condiciones se eliminarán.

