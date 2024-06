La culpa no es de la Xóchitl que tuvo que recorrer el País lavándole la cara a los ex presidentes del PRIAN” y justificar décadas de malos gobiernos en tres debates presidenciales, sino de los líderes que hoy se han hecho ojo de hormiga.

Del disparate al clasismo

Los más de 35 millones de votos de Claudia Sheinbaum, la mayoría que tendrán Morena y sus partidos aliados (PVEM y PT) en la próxima Legislatura, su triunfo en siete de las nueve gubernaturas en disputa y la posibilidad de que AMLO logre su plan C en el último mes de gobierno son hechos desconcertantes que han generado múltiples reacciones entre los votantes de la candidata Xóchitl Gálvez.

Algunos dicen cosas que muestran, al menos, cierta falta de cultura democrática: “ganó la ignorancia”, “vamos camino a Venezuela”.

Otros hacen generalizaciones a partir de situaciones que pueden ser reales, pero que no alcanzan a explicar que 35 millones de mexicanos hayan decidido prolongar durante un sexenio más la denominada “cuarta transformación”: “ganó la amenaza, la extorsión y la delincuencia organizada”, “todo es culpa de los esquiroles”, “va a continuar la deriva autoritaria”, “éstas fueron las últimas elecciones libres”.

Otras publicaciones rayan en el disparate y el clasismo, como una que circula en Instagram con el siguiente texto: “a partir de hoy, ya no le daré propina al viene-viene, ya no le dejaré el 10 por ciento al mesero, ya no voy a darle al limpiaparabrisas, ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto, ya no le voy a dar diez pesos al cerillo del Súper aunque sea adulto mayor. Ellos votaron por Morena, que les ayude Morena”.

El resultado electoral parece haber roto la tenue diferencia entre ser hater de AMLO o xochilover y, desde la sorpresa o la frustración, se enderezan teorías de la conspiración, acusaciones de fraude o llamados que ponen el mundo al revés, como el de lanzarse a tomar Paseo de la Reforma para “limpiar la elección”.

Y también hay preguntas genuinas: ¿dónde quedó el descontento con un gobierno reprobado en muchas áreas?, ¿por qué no hubo un voto de castigo contra las malas políticas de salud, la fallida estrategia contra la violencia y la inseguridad?, ¿por qué no se votó en contra de “la militarización”?

¿Dónde quedó el “voto oculto” en favor de Xóchitl Gálvez del que tanto hablaban encuestadores y dirigentes de la Oposición?

Preguntas con las que, en algunos casos, se busca deslegitimar el triunfo de Claudia Sheinbaum o que -desde una auténtica curiosidad- tratan de encontrarle una explicación al segundo tsunami electoral consecutivo con el que el lopezobradorismo ha reconfigurado el mapa político nacional.