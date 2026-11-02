¿Por qué reaparece el fascismo en el mundo?

La inseguridad económica, la desinformación, la polarización y la desconfianza en las instituciones pueden abrir espacio a dirigentes autoritarios. Siete preguntas sobre elecciones, división de poderes, libertades y violencia política ayudan a examinar las señales de alerta, sin confundir cualquier postura conservadora o nacionalista con el fascismo

Los especialistas que trabajan el tema del fascismo o el neofascismo encuentran cinco razones que contribuyen a explicar por qué estos reaparecen en el mundo que, en algunos casos, no en todos, se identifica con la extrema derecha. Las razones o factores que los disparan: La inseguridad económica. El desempleo, la precariedad y la percepción de pérdida de oportunidades tiende a generar desconfianza hacia los partidos tradicionales. El temor a la inmigración y a los cambios culturales. Algunos movimientos convierten estas preocupaciones en discursos de exclusión nacional. La crisis de confianza en las instituciones. La corrupción, la ineficacia gubernamental y la polarización pueden aumentar el atractivo de dirigentes que prometen gobernar sin obstáculos. La polarización y la desinformación. La difusión de mensajes que presentan al adversario como enemigo que atenta contra la verdadera democracia. La búsqueda de orden y seguridad. Ante problemas graves, una parte de la población puede aceptar restricciones a las libertades a cambio de resultados inmediatos.

¿Cómo saber si un país está en la ruta del fascismo?