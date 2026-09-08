¿Por qué se entregó el General Gerardo Mérida Sánchez?

Un alto mando del Ejército me confirma que el General Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de Estados Unidos por instrucciones del General Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa. De esta decisión, Claudia Sheinbaum, la Comandante en Jefe, no fue avisada, y no se manifestó en su contra.

Al General Gerardo Mérida Sánchez (66) se le nombra como Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en septiembre de 2023 y permanece en esa responsabilidad hasta diciembre de 2024, cuando renuncia, y es sustituido por el General Óscar Rentería Schazarino.

El Gobernador Rubén Rocha Moya (77), de Morena, solicitó al Secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval (66), un militar para ocupar ese cargo, y le envió a Mérida Sánchez, que no conocía personalmente a Rocha.

La trayectoria del General es reconocida en el Ejército. Tiene un doctorado en Derecho y maestría en Seguridad y Defensa Nacional. Fue Comandante de tres zonas militares, y agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Chile. Y también jefe en las Secciones Segunda (inteligencia) del Ejército, y director de la Escuela Militar de Inteligencia.

El 29 de abril de 2026, las autoridades de Estados Unidos solicitaron formalmente la detención urgente con fines de extradición, por distintos delitos, del Gobernador de Sinaloa Rocha Moya, del General Mérida Sánchez y de otros ocho funcionarios. Desde entonces, la Presidenta Sheinbaum Pardo se sostiene en la posición de que no procede la extradición porque el Gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas de la acusación.

Sólo 12 días después, el 11 de mayo, el General Mérida Sánchez se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos en la frontera de Nogales, Arizona, y luego fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por presuntos nexos con grupos del crimen organizado.

El 4 de agosto se pospuso la audiencia de continuación de su caso, y la Jueza Katherine Polk Failla no ha dado fecha para la nueva audiencia. El 11 de agosto, el General abandonó la prisión de Brooklyn donde estaba internado desde mayo pasado. Hasta ahora no se sabe si ha ingresado al programa de testigos protegidos o ya alcanzó un acuerdo con la Fiscalía.