¿Por qué seguimos cayendo en estafas financieras como Firetoss (Amazon)?

Existen diversas áreas de la vida donde el escepticismo es importante, tal como el manejo de los ahorros. Muchas personas inteligentes y educadas, algunas de ellas ingenuas sobre las finanzas y otras con cierta experiencia, han sido arruinadas por esquemas que resultaron ser fraudulentos.

Un ejemplo claro de esto es el reciente fraude de la aplicación Firetoss, la cual supuestamente hacía dinero a través de Amazon. Firetoss y otras aplicaciones fueron dadas de baja recientemente, dejando a los inversionistas sin sus ahorros invertidos.

Esta aplicación requería una inversión inicial y prometía ganancias muy por encima de lo que uno invertía.

Esta estafa sigue un modelo fraudulento con más de cien años de antigüedad, el esquema Ponzi.

La premisa del esquema Ponzi es “robarle a Pedro para pagarle a Pablo”. Este se basa en la atracción de nuevos inversionistas cuyo capital es utilizado para pagar a quienes invirtieron antes que ellos. De esta manera, los inversionistas son engañados y creen que las ganancias provienen de una actividad legítima (ignorando que el dinero proviene de nuevos inversionistas).

A menudo, las “magnánimas ganancias” que observan algunos inversionistas los incitan a dejar su dinero en el esquema, con el propósito de seguir ganando más dinero. Asimismo, los operadores de la estafa intentan desincentivar los retiros de dinero al ofrecer nuevos planes de inversión en donde el dinero no puede ser retirado por un cierto periodo de tiempo.

El esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre y cuando haya nuevos inversionistas para contribuir al fondo, y que la mayoría de aquellos que ya invirtieron no retiren su dinero.

Uno de los principales factores que nos hacen caer en este tipo de trampas es la percepción de una oportunidad única. Los humanos nos sentimos atraídos hacia oportunidades que solo unos pocos tienen acceso, nos fascina la exclusividad. Estos impulsos psicológicos provienen de una necesidad humana, la necesidad de sentirnos especiales.

Cabe mencionar que la mayoría de las víctimas de este tipo de fraudes caen en esta estafa después de haber perdido dinero en otro lado (negocio, pandemia, etc.). Cuando las personas están lidiando con una experiencia reciente en donde no les fue bien, están decididas (ofuscadas) a no seguir perdiendo más dinero.

Asimismo, la vulnerabilidad de los individuos a caer en un esquema Ponzi está relacionada con la época en que vivimos. Vivimos en la era de la sobre-información. La gente está siendo constantemente bombardeada con enormes cantidades de información disponible en el internet y las redes sociales. Resulta más sencillo aceptar la información disponible como un hecho, que investigar las fuentes y estar seguro de la autenticidad de la información.

No olvidemos el refrán: “si es demasiado bueno para ser cierto, probablemente sea falso”. Este aplica para negocios, oportunidades, productos terapéuticos, entre muchos otros.