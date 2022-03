Lord Ponsonby es probablemente más recordado por la declaración: “Cuando se declara la guerra, la verdad es la primera víctima”, que él hizo en su libro Falsehood in Wartime: Propaganda Lies of the First World War (1928).

Propaganda bélica Las diez reglas de la propaganda de Lord Posonby. Fue uno de los pocos británicos que se opusieron a la Primera Guerra Mundial (un pleito imbécil entre reyes, primos entre sí) y predijo la matanza que crearía para todos. Luego predijo la propaganda que se utilizaría para vender esta carnicería estúpidamente adoptada por casi todos (que todavía creían en el buenismo de la Belle Époque, un periodo de paz y esplendor de 1871 a 1914 que le hizo creer a los europeos que ya no eran los ogros que eran y son). Poco ha cambiado (o dime si Putin, Zelensky, Biden et al, dicen algo diferente).

Las diez reglas de la propaganda de Posonby:

1. No queremos la guerra, sólo nos defendemos. 2. El otro es el único responsable de esta guerra. 3. El líder de nuestro adversario es malvado y parece malvado. 4. Estamos defendiendo un propósito noble, no un interés especial. 5. El enemigo está causando atrocidades a propósito; nosotros sólo cometemos errores. 6. El enemigo está utilizando armas ilegales. 7. Tenemos muy pocas pérdidas, el enemigo está perdiendo mucho. 8. Los intelectuales y los artistas apoyan nuestra causa. 9. Nuestra causa es sagrada. 10. Los que dudan de nuestra propaganda son traidores.

Wikipedia:

Arthur Augustus William Harry Ponsonby , primer Barón de Ponsonby Shulbrede (16 de febrero de 1871 hasta 23 de marzo de 1946) fue un político británico, pacifista, escritor y activista social. Fue el tercer hijo de Henry Ponsonby, secretario de la reina Victoria. Lord Ponsonby es probablemente más recordado por la declaración: “Cuando se declara la guerra, la verdad es la primera víctima”, que él hizo en su libro Falsehood in Wartime: Propaganda Lies of the First World War (1928). El crítico Ignacio Garmendia destacó sobre esta edición que la “recuperación parece tanto más oportuna en el tiempo de la posverdad, cuando el recelo hacia la información disponible está --a juzgar por los fantasmales ejércitos de desinformadores que trabajan en la sombra-- más justificado que nunca”. En dicha obra desenmascara los 10 mandamientos de la propaganda de guerra que usaron (y usarán en todo conflicto) los beligerantes de la I Guerra Mundial. Una línea similar ya se había planteado en 1917 en EU el Senador republicano Hiram Johnson.

Educación y Formación Temprana

Fue educado en el Colegio Eton y Balliol College, Oxford, y comenzó su carrera diplomática, teniendo asignaciones en Constantinoplay Copenhague.

Política

En las elecciones generales del Reino Unido de 1906 se presentó sin éxito como candidato Liberal, pero fue elegido como Miembro del Parlamento por las elecciones en 1908. Se oponía a la participación británica en Primera Guerra Mundial, y se unió con George Cadbury, Ramsay MacDonald, E. D. Morel, Arnold Rowntreey Charles Trevelyan, para formar la Unión de Control Democrático (UDC), que se convirtió en un muy destacado opositor a la guerra en Gran Bretaña. En 1924 Ramsay MacDonald lo nombró Subsecretario Parlamentario de Estado para Asuntos Exteriores, y Secretario de Estado para Asuntos de Dominios (territorios del imperio) y después Secretario Parlamentario del Ministerio de Transportes en 1929. Se convirtió en un barón en 1930 y se desempeñó como líder del Partido Laborista en la Cámara de los Lores desde 1931 hasta 1935, renunciando en oposición a la política del partido sobre las sanciones en contra de Italia por su invasión de Abisinia. En 1927-1928 se realizó una campaña importante contra los cada vez mayores preparativos para la guerra , y desde 1936 se convirtió en activo en la Peace Pledge Union (Unión pacifista) y colaboró regularmente con la revista Peace News. En 1940 Ponsonby renunció al Partido del Trabajo, al oponerse a su decisión de unirse a la coalición de gobierno de Winston Churchill. Lord Ponsonby murió el 23 de marzo de 1946.

Obras en español