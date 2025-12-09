Practicar la compasión

Gere manifestó sentir mucha vergüenza al escuchar a gobernantes que niegan el calentamiento global y no ejecutan acciones para prevenir el deterioro ambiental

En la penúltima columna abordamos el tema de la pasión con que debemos vivir y la compasión que debemos mostrar hacia los demás y hacia nosotros mismos. Hoy, queremos recordar algunas palabras del mensaje con que participó el artista Richard Gere, durante la Feria del Libro de Guadalajara, pues abordó directamente el tema de la compasión durante el diálogo: “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestre el camino”, del programa FIL Pensamiento, donde interactuó con Alicia Bárcena, titular de la Semarnat.

Gere manifestó sentir mucha vergüenza al escuchar a gobernantes que niegan el calentamiento global y no ejecutan acciones para prevenir el deterioro ambiental. Especificó que debemos practicar el altruismo y la compasión no solamente entre los seres humanos, sino hacia todo ser vivo.

“Los chicos malos del planeta nos desafían a defender quienes somos realmente, a defender el mundo en el que queremos vivir. Como estadounidense, me siento profundamente avergonzado del Presidente que tenemos. Es un reto para nosotros. Su Presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo, así que le aplaudo”, expresó.

De igual forma, señaló: “Tenemos acumulación de riqueza y la gente está en hambruna y hay trillonarios en algunos lugares del mundo y hay que tener valentía de pararte y decir ‘no más’ pues si queremos cambiar el mundo, tenemos que ser parte del mundo y desafiar aspectos que tomamos por sentado y jamás sentirnos menores”.

Asimismo, precisó: “La compasión es la evolución del sentimiento y tenemos el corazón cálido, que es parte de nuestra naturaleza, nosotros somos seres amables por naturaleza... El amor todo el mundo lo entiende, decir quiero que seas feliz, no decir, quiero que tú me ames a mí”.

¿Practico la compasión? ¿Evoluciona mi sentimiento?