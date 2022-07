Que el Presidente quiera comprar pleitos con Estados Unidos, aliado estratégico comercial, no nos beneficia en nada, especialmente cuando pregona la no intervención en asuntos de otros países (aliados por supuesto), que el Presidente utilice cómodamente expresiones como “es de pensamiento hitleriano” tampoco le beneficia a Usted, a mí o nadie, es simplemente hacer una burda comparación que no debe realizarse, lo hecho por Hitler no tiene punto de comparación con una crítica gubernamental.

En ocasiones vale la pena hacerse ciertas preguntas, ya esto lo hemos hecho con anterioridad, pero lo hacemos nuevamente.

Que el Presidente diga: “se debería desmontar la estatua de la libertad”, ya que, a su criterio, nuestro país vecino del norte debería de indultar a Julian Assange, quien fue el fundador de WikiLeaks, que si no recuerda, fue una página web en donde se filtraban documentos confidenciales que dieron pie a escándalos políticos y financieros, ¿qué le beneficia a Usted que el Presidente de nuestro País haga esa declaración?

Que el Presidente diga: “es de pensamiento hitleriano” y “en extremo conservador”, refiriéndose al publicista judío Carlos Alazraki, quien constantemente hace publicaciones en contra de su gobierno, pero al parecer lo que generó esa respuesta por parte del Presidente es una publicación en el canal de YouTube del publicista, donde junto con Beatriz Pagés señalaban que había irregularidades en el aeropuerto Felipe Ángeles en la llegada de venezolanos indocumentados, ¿qué le beneficia a Usted que el Presidente de nuestro País haga esa declaración?

Que el Presidente señale: ¿qué quieren los sacerdotes?, ¿que resolvamos los problemas con violencia?, ¿vamos a apostar a la guerra?, ¿por qué no actuaron con Calderón de esa manera?, ¿por qué callaron cuando se ordenaron las masacres, cuando se puso en práctica el ‘mátalos en caliente’?, ¿por qué esa hipocresía? Eso no se debe permitir a nadie y mucho menos a un religioso, sea pastor de una Iglesia evangélica, o sea sacerdote”. Después de que ocurriera el asesinato de sacerdotes jesuitas, un guía turístico y cuatro turistas desaparecidos el pasado mes de junio en Chihuahua y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús emitiera un comunicado donde demandan que de forma inmediata se adopten todas las medidas de protección para salvaguardar la vida de hermanos jesuitas, religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerocahui. También señalan que hechos como estos no son aislados. La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del País, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados sus hermanos. ¿Qué le beneficia a Usted que el Presidente de nuestro País haga esa declaración?

Que la Fiscalía General de la República decida integrar un equipo especial para indagar hechos y en su caso retomar procesos penales contra las personas involucradas en el asesinato del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, 28 años después de ocurrido y dos años después de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicara el expediente completo del proceso penal condenatorio contra Mario Aburto, ¿qué le beneficia a Usted?

Aclaración, en la pregunta anterior es necesario hacer un paréntesis, si una persona se encuentra en prisión con un proceso que no se llevó a cabo conforme a derecho, si debe estudiarse, pero si se estudia un asunto, se deben de estudiar todos y no solamente uno mediático.

Las respuestas a las anteriores preguntas es en nada, tal cual, que el Presidente quiera comprar pleitos con Estados Unidos, aliado estratégico comercial, no nos beneficia en nada, especialmente cuando pregona la no intervención en asuntos de otros países (aliados por supuesto), que el Presidente utilice cómodamente expresiones como "es de pensamiento hitleriano" tampoco le beneficia a Usted, a mí o nadie, es simplemente hacer una burda comparación que no debe realizarse, lo hecho por Hitler no tiene punto de comparación con una crítica gubernamental. Que alguna comunidad (en este caso religiosa) busque que se aplique la ley, que no haya impunidad, que se salvaguarde la vida no debe ser motivo de enfrentamiento con el Presidente, vaya, por años nuestro Presidente criticaba a cuanto gobierno pudo por la pérdida de vidas humanas, tan fácil como recordar a los 43 de Ayotzinapa, que a pesar de que el crimen ocurrió en una Presidencia Municipal del PRD (allegado en su momento del actual Presidente) se trasladó la responsabilidad al Gobierno federal (el cual no era allegado al actual Presidente), pero el que se critique cualquier actuar del Presidente te hace merecedor a los ojos del Mandatario federal de una reprimenda verbal por lo menos. Que la Fiscalía General de la República retome el asesinato del candidato presidencial, tampoco le beneficia en nada a Usted o a mí, a quien podría beneficiarle es al asesino confeso. ¿Será que la Fiscalía no tiene otros asuntos que atender?

PD 1. Nuevamente los padres de familia dando el ejemplo llevando a sus hijos de entre 5 y 11 años a vacunar, al grado de que nuevamente se acabaron las vacunas antes de lo previsto.

PD 2. Renuncia Boris Johnson como líder del Partido Conservador.