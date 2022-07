Prensa en México bajo ataque

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han recordado la grave amenaza que pende contra el trabajo de los periodistas en un contexto más amplio en el que se ha documentado la vinculación entre autoridades de todos los niveles, con las organizaciones criminales

Para nadie es un secreto que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras (RSF), del 1 de enero de 2022 a la fecha, se han asesinado a 32 periodistas en el mundo, de los cuales 12 han ocurrido en nuestro país. El asesinato más reciente ocurrió apenas el pasado miércoles 29 de junio cuando el periodista Antonio de la Cruz fue asesinado en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En el ataque su hija Cynthia (de 23 años), que lo acompañaba, resultó gravemente herida. Lamentablemente murió un día después.

Pero los ataques a trabajadores de medios de información son cotidianos. El viernes 1 de julio la periodista Susana Mendoza Carreño fue agredida con un arma punzocortante que le causó heridas en cuello y abdomen en Puerto Vallarta, Jalisco. La herida en cuello cortó la yugular y la herida en abdomen cortó colon y p, por lo que llegó al hospital en una condición crítica. Al dar el parte médico la tarde del viernes, el director del hospital CMQ Premiere, Jorge Villanueva Hernández, insistió en la gravedad del ataque y remarcó que de no haber sido atendida con rapidez, Susana Mendoza habría perdido la vida desangrada por la herida en yugular.

Susana Mendoza es una periodista experimentada originaria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que empezó su carrera en medios en 1982 en la Ciudad de México. Desde 1995 llegó a Puerto Vallarta donde ha desarrollado una reconocida carrera periodística. En este momento es directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y recientemente se ha destacado por reportear e investigar sobre el boom inmobiliario que ha trastornado el sistema urbano en esa ciudad de la costa de Jalisco. En varias ocasiones, Susana Mendoza ha expuesto estos temas en las conferencias de prensa mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que logró dar visibilidad nacional a los asuntos periodísticos que ha investigado en Puerto Vallarta, un lugar destacado no solo por el caótico y corrupto desarrollo inmobiliario sino por ser una de las ciudades con más casos de trata de blancas del País.

El trabajo de Susana Mendoza ha incomodado tanto a actores políticos como empresariales. Por estos antecedentes llamó la atención que en un mensaje en sus redes sociales el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, además de lamentar los hechos, diera por sentado que se trató de un robo. “Lamento mucho que hoy [viernes] Susana Carreño, directora de Radio Universidad en Puerto Vallarta y una mujer a la que respeto y aprecio, haya sufrido un ataque en un intento de robo en Puerto Vallarta”, publicó el Mandatario estatal en su cuenta de Twitter.

Es prematuro y apresurado descartar que se trató de un ataque directo a la colega Susana Mendoza. La relación de hechos que contó Javier Frías, reportero de Radio UdeG Puerto Vallarta, destacaba que tres agresores llegaron en dos vehículos. Uno en una camioneta Jeep semejante a la que conducía Susana Mendoza y otros dos hombres armados en una moto. La despojan de su vehículo, pero dejan la camioneta donde se trasladaba el primer atacante. No tiene sentido, si se tratara de un robo, llevarse la camioneta de la comunicadora, y dejar un vehículo semejante.

La hipótesis de que el ataque a Susana Mendoza se trató de un robo perdió más fuerza luego de que la mañana del sábado las autoridades dieran a conocer que se encontró la camioneta propiedad de la periodista agredida.

El ataque a Susana Mendoza Carreño ha sido criticado y repudiado tanto por la Universidad de Guadalajara, institución para la que trabaja, pero también por toda la comunidad periodistas tanto de Puerto Vallarta, Jalisco, como el País.

Pero se ha insistido que las autoridades, además de llevar a cabo una investigación rápida y eficaz, no descarte de entrada que se trató de una agresión directa contra la directora de Radio UdeG en Puerto Vallarta y que pueda vincularla con los recientes trabajos que la periodista ha llevado a cabo.

En un comunicado que firmamos decenas de trabajadores de medios de Jalisco insistimos a las autoridades que no descarten que nuestra colega sufriera un ataque directo. “Nos da rabia que el Gobernador Enrique Alfaro adelante conclusiones y que señale este caso sólo como un robo. Nos indigna que se descarte el móvil de su labor periodística, sabiendo que Susana es una mujer valiente que ha trabajado infinidad de temas de corrupción política y empresarial en una localidad como Puerto Vallarta”, se señala en el pronunciamiento de periodistas jaliscienses.

A esta petición se han sumado organizaciones de todo el País. El sábado las organizaciones Artículo 19 para México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México demandaron expresamente al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, “abstenerse de deslegitimar la labor de las personas periodistas como móvil de delitos contra personas pertenecientes a medios de comunicación. Así como coordinar acciones que prevengan la producción y reproducción de la violencia contra la prensa, así como reconocer públicamente la importancia del ejercicio periodístico para una sociedad democrática”.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han recordado la grave amenaza que pende contra el trabajo de los periodistas en un contexto más amplio en el que se ha documentado la vinculación entre autoridades de todos los niveles, con las organizaciones criminales. RSF señaló: “La connivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros, son secuestrados y no aparecen nunca más u optan, para salvar la vida, por huir al extranjero. El Presidente López Obrador no ha emprendido aún ninguna de las reformas necesarias para poner freno a la violencia y la impunidad que se han instalado en el país. Desde el año 2000, han sido asesinados más de 153 periodistas en México”.

El ataque contra Susana Mendoza Carreño ocurre en este contexto de aumento de ataques a la prensa, como es sabido. Con el asesinato de Antonio de la Cruz ocurrido el pasado 29 de junio han sido asesinados 12 periodistas en este primer semestre del año. Si la tendencia sigue así, 2022 se convertirá en el más peligroso para los trabajadores de medios. La prensa mexicana está bajo ataque y este ataque debe cesar.