Wikipedia (ficha editada). El preparacionismo (del inglés prepper) o survivalismo (del inglés survivalism) es un movimiento social de individuos o grupos, llamados preparacionistas o survivalistas (preppers o survivalists en inglés), que se preparan activamente para las emergencias, incluidas las posibles perturbaciones del orden social o político, en escalas que van desde la local hasta la internacional. El preparacionismo también abarca la preparación para emergencias personales, como la pérdida del empleo o el perderse en la naturaleza o bajo condiciones climáticas adversas. Se hace hincapié en la autosuficiencia, el almacenamiento de suministros y la adquisición de conocimientos y técnicas de supervivencia. Los preparacionistas suelen adquirir formación médica de emergencia y de autodefensa, almacenan alimentos y agua, se preparan para ser autosuficientes y construyen estructuras como refugios de supervivencia o subterráneos que pueden ayudarles a sobrevivir a una catástrofe.

Preparativos habituales

Entre los preparativos más comunes figura el establecimiento de un lugar de retiro o refugio clandestino o defendible, además del almacenamiento de alimentos no perecederos, agua (utilizando bidones), equipo de purificación de agua, ropa, semillas, leña, armas defensivas o de caza, municiones, maquinaria agrícola y suministros médicos. Algunos preparacionistas no hacen preparativos tan extensos y simplemente incorporan a su vida cotidiana una perspectiva de «Estar preparado». (Lema de los boy-scouts: BE PREPARED)

Se puede tener preparada una mochila equipada, a menudo denominada mochila de emergencia (bug out bag o get out of dodge, en inglés), que contiene artículos de primera necesidad y útiles. Puede ser de cualquier tamaño, pesando tanto como el usuario sea capaz de llevar.

Cambios en las preocupaciones y preparativos

Las preocupaciones y los preparativos de los preparacionistas han cambiado a lo largo de los años. Durante los años 1970, los temores eran el colapso económico, la hiperinflación y la hambruna. Los preparativos incluían el almacenamiento de comida y refugios de supervivencia. Algunos preparacionistas almacenaban metales preciosos y bienes de trueque (como municiones de calibre común) porque suponían que el papel moneda dejaría de tener valor. A principios de los años 1980, la guerra nuclear se convirtió en un temor común, y algunos preparacionistas construyeron refugios nucleares.

En 1999, muchas personas compraron generadores eléctricos, purificadores de agua y alimentos para varios meses o años en previsión de los extensos cortes de energía a causa del efecto 2000 o Y2K. Entre 2013 y 2019, muchas personas compraron esos mismos artículos en previsión del caos generalizado tras las elecciones de 2016 y los acontecimientos que condujeron a la pandemia de Covid-19.

En lugar de trasladarse o hacer esos preparativos en casa, muchas personas también hacen planes para permanecer en sus lugares actuales hasta que se produzca un problema real, cuando se van a un lugar más seguro.