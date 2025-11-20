Presidenta amenazada

La Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García, recibió amenazas de muerte un día antes de asumir el cargo el pasado 5 de noviembre. Dijo que la amenaza viene de supuestos grupos del crimen organizado que quieren amedrentar y desestabilizar a su gobierno, para que los funcionarios de la nueva administración empiecen a renunciar por miedo.

El 13 de noviembre pasado, la Alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz García (Uruapan, 1990), hizo público que ella y su Cabildo habían recibido amenazas de muerte un día antes de que asumiera su cargo, el pasado 5 de noviembre.

Dijo que la amenaza viene de supuestos grupos del crimen organizado que quieren amedrentar y desestabilizar a su gobierno para que los funcionarios de la nueva administración empiecen a renunciar por miedo.

Ante esta declaración de inmediato surge la pregunta de si el Gobierno del Estado de Michoacán, y el gobierno de la Presidenta Sheinbaum Pardo pueden garantizar su vida y la de sus colaboradores.

Eso no lo pudieron hacer con su compañero, el Alcalde Carlos Alberto Manzo, asesinado el 1 de noviembre en Uruapan, que ya había sido amenazado en diversas ocasiones y que, en versión del Gobierno federal, fue víctima del CJNG.

La nueva Alcaldesa, el mismo 13 de noviembre, afirmó que “México necesita saber quiénes fueron los autores intelectuales, bien sabemos que le estorbaba a mucha gente, pero específicamente a algunas personas”. Hay dudas razonables para pensar que actores políticos y no del crimen organizado pudieron ser los reales autores del asesinato.

La nueva Alcaldesa de manera abierta y pública ha dicho que entre las personas a quienes “estorbaba” su compañero están el Senador Raúl Morón Orozco; el ex Presidente Municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua; y el Diputado federal Leonel Godoy Rangel; todos del partido Morena.

Ella afirma que no es “algo oculto (...) que él específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas”. Por ahora no se sabe que las autoridades hayan abierto investigaciones sobre ellos, y lo dicho por la Alcaldesa daría lugar a que así fuera. Hoy día no se sabe quién fue realmente el autor intelectual de su asesinato.

El Obispo de Zamora, Michoacán, Javier Navarro Rodríguez, ha hecho denuncia pública de las amenazas contra la Alcaldesa, la viuda de Carlos Alberto Manzo, al igual que a los regidores y la Síndica de ese Cabildo.

Ha dicho que la Alcaldesa y sus colaboradores son quienes le informaron de estas amenazas que han recibido y expresó su preocupación por su seguridad, en particular de la nueva Presidenta Municipal.

Grecia Quiroz García ha dicho que asumió el cargo para seguir con el legado de su compañero y que “hay miedo claro, somos seres humanos, pero alguien tiene que hacerlo. Y si hoy me toca encabezar este movimiento, no vamos a dejar de hacerlo. Este movimiento va a perdurar porque la gente está creyendo en nosotros y no vamos a defraudar a la ciudadanía”.

El asesinato del Alcalde Manzo tuvo un gran costo político para el Gobierno federal y en particular para la Presidenta Sheinbaum Pardo. Un sector importante de la población de Michoacán, y a nivel nacional, piensan que no se protegió de una manera adecuada su vida. Si algo pasara a la Alcaldesa o a miembros de su equipo se culparía de inmediato, no sin razón, al gobierno que ella preside.