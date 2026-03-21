Presidenta en funciones, candidata en campaña

Es algo sumamente relevante el hecho de que se busque empatar las elecciones federales con la revocación de mandato y la razón es simple, están permitiendo que la Presidenta haga campaña, es decir que sea Presidenta y candidata a la vez.

Después de no haber sido aprobada la reforma electoral y de presentar el Plan B, esta semana se supo más sobre este plan de la Presidenta, no sabría decirle si es lo más importante, pero sí creo que es algo sumamente relevante el hecho de que se busque empatar las elecciones federales con la revocación de mandato y la razón es simple, están permitiendo que la Presidenta haga campaña, es decir que sea Presidenta y candidata a la vez.

Y esto no es una exageración, se le permite a la Presidenta difundir el proceso y promover el voto a su favor, que ojo, hasta hoy está prohibido, además de permitírsele utilizar tiempos oficiales. Es necesario aclarar que al día de hoy la Constitución establece que la revocación de mandato puede solicitarse tras el tercer año de gobierno y que la jornada no debe coincidir con las elecciones, y este denominado Plan B, busca ir en contra de lo que hoy señala la Constitución, es decir, que la revocación de mandato sea antes del tercer año de gobierno de la Presidenta y que sea el mismo día que las elecciones intermedias, permitiendo como ya se señaló que la Presidenta sea titular del Ejecutivo federal y candidata.

Pregúntese lo siguiente: ¿cuántos minutos de las “mañaneras” se dedicarán a hablar sobre la revocación? ¿Cuántas “preguntas” se harán para que la Presidenta pueda “promover el voto a su favor”? Y lo que hemos señalado en espacios anteriores, ¿acaso la titular del Ejecutivo federal no tiene otra cosa que hacer? Recuerde que nadie está pidiendo esta revocación de mandato, es ella y su partido quienes la están buscando, ¿realmente cree que nuestro País no necesita que la Presidenta enfoque su atención en otra cosa?

Aquí vale la pena hacer un ejercicio para aquellos que ya estamos con algunos años encima, ¿qué no se le criticaba a Fox su intromisión en las elecciones? ¿Ahora se aplaude que una Presidenta pueda hacer campaña abiertamente? Tiempos, traen tiempos.

Por si fuera poco, esta semana también se supo que se eliminó la paridad de género de este famoso Plan B; Consejería Jurídica envió una fe de erratas al Senado donde pedía que se incluyera, ya que “no apareció en la impresión de fojas”.

Cambiando de tema, se resolvió el tema de la Diputada con licencia Almendra Negrete, la Sala Regional de Guadalajara señaló que nadie puede ser censurado por expresarse en el ámbito privado, la violencia política de género tiene límite y las pruebas obtenidas por WhatsApp son ilegales. Por su parte, la Diputada señaló a través de sus redes que ella lo que buscaba era frenar el acoso, asedio, discriminación y ataques en su contra. ¿Usted qué lectura tiene de lo ocurrido? Por mi parte creo que es un gran acierto no sancionar opiniones en un chat privado.

Para terminar, leí una noticia que decía lo siguiente: “México, reprobado en lectura y acceso a internet en primarias” y sí, eso es lo que estamos haciendo con nuestro futuro, que no accedan a internet y que no comprendan lo que leen.

PD 1. Ofrezco una disculpa a la sociedad... Mi regreso no es una concesión... es un derecho... Y tengo derecho a solicitar licencia, y también tengo derecho a regresar. Sergio Mayer después de participar en la Casa de los Famosos y regresar a la Cámara de Diputados.

PD 2. “Yo no doy declaraciones ni hablo de temas políticos”: Senador Adán Agusto López, ex coordinador de Morena en el Senado.