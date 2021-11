Presupuesto de ventas 2022 sin sueños guajiros

Entender qué pasó este año. En concreto hay que saber cómo básico: cuántos clientes tuvimos así como cuántos vendedores (o puntos de venta), y cuál fue su venta promedio en ambos casos. Mejor si tenemos a los clientes divididos por clasificación. Entendiendo lo que pasó en solo esos tres conceptos, tendremos suficiente claridad estratégica de la situación actual”

“El siguiente año creceremos un 20 por ciento”, fue lo que dijo esta semana Alejandro, el director comercial, en la junta de consejo de una empresa fabricante con clientes empresariales en todo el país.

“¿Me podrías explicar las bases de dónde sale ese número?”, lo cuestioné.

“Sé que no me aceptarían menos y ni modo que me ahorque solo proponiéndome más”.

Una conversación increíble pero cierta y más frecuente de lo que te podrías imaginar.

En esta misma semana Victoria, directora comercial de una empresa de instalación de sistemas de seguridad, estaba intrincada realizando un modelo de presupuesto al ultra detalle asignando cuotas de venta a cada uno de los cientos de productos que venden.

Alejandro estaba siendo demasiado simplista así como Victoria demasiada complicada y ambos con altísimo riesgo de fallar.

A ambos les compartí cómo, desde mi punto de vista, debe hacerse un presupuesto de ventas que cumpla con ser sencillo, basado en clientes no en productos y alineado a acciones comerciales. Alejandro solo cumplía la primera y Victoria ninguna de las tres.