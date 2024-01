Laboratorio de análisis en temas electorales, de transparencia y democracia en México y América Latina / @Eleccionesymas / Animal Político / @Pajaropolitico

Para el año 2024, en el que habrá elecciones a nivel federal y en todas las entidades del país, el INE tendrá un presupuesto de 22 mil 322 millones de pesos; el financiamiento que recibirán los partidos políticos a nivel nacional será de 10 mil 474 millones de pesos, al TEPJF le tocarán poco más de 3 mil 622 millones de pesos, los 32 institutos electorales locales recibirán en conjunto 18 mil 678 millones de pesos, el financiamiento público a nivel local de los partidos políticos sumará 8 mil 836 millones de pesos, esto es, los partidos políticos entre financiamiento público federal y local tendrán cerca de 20 mil millones de pesos, poco menos de lo que recibe el INE.

Nuestro sistema electoral se ha construido a partir de la desconfianza, poco se critica su diseño o su efectividad. Al final de cuentas cada 3 años tenemos elecciones en las que se renuevan los cargos de elección popular que corresponden, pueden participar diferentes fuerzas políticas y candidaturas independientes, existen condiciones de competencia, tenemos resultados certeros, se da alternancia en los gobiernos y los legislativos se integran de manera plural y representativa. Sin duda es perfectible, pero también podemos decir que contamos con un sistema electoral confiable y eficaz.

El debate constantemente gira en torno a cuánto cuesta la democracia electoral mexicana. El lugar común es decir que es demasiado cara y la solución consiste en reducir los costos para ahorrar dinero; los platos rotos por lo general los pagan las autoridades electorales.

El presupuesto electoral en nuestro país se compone de diferentes rubros:

- Presupuesto para el financiamiento a partidos políticos. A nivel nacional y a nivel local.

- Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE)

- Presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- Presupuesto de los Institutos electorales locales (32)

- Presupuesto de los Tribunales electorales locales (32)

La pregunta realmente es ¿cuánto nos cuesta el sistema electoral?

En total, el presupuesto electoral para 2024 es de 60 mil 884 millones 421 mil pesos; cabe señalar que el presupuesto final de algunos institutos electorales locales aún no se aprueba. En el caso de los Tribunales locales no nos fue posible determinar el presupuesto pues no en todos los casos es público, así como tampoco pudimos obtener el de la Fiscalía Electoral pues al ser parte de la Fiscalía General de la República no es posible separar las partidas.

¿Es mucho el gasto en las elecciones? Pues cada quien juzgue, pero para ello les dejamos unos datos:

- El Padrón Electoral tiene 99,401,831 personas (al 30 de noviembre de 2023), el costo por persona de la función electoral sería de $612.50

- El presupuesto electoral equivale al 0.67 % del presupuesto federal para 2024 o al 0.32 % del PIB nacional.

- El presupuesto electoral es menor en 12.90 % al presupuesto para financiar la pensión para adultos mayores.

- El presupuesto electoral es apenas la mitad de lo que será destinado durante el 2024 para la construcción y operación del Tren Maya

Al final, considerando la importancia que tienen los procesos electorales y la necesidad de contar con un sistema electoral confiable, no podemos negar que el presupuesto electoral es suficiente, pero tampoco creemos que represente un rubro excesivo dentro del presupuesto estatal.