La narrativa de ‘PRI: Crónica del fin’ está bien construida y es ágil, con entrevistas relevantes y buen material de archivo. No hay historias que no se conocieran; el valor de la serie documental radica en que los grandes personajes del PRI hablan de su crisis y caída, y en la manera en que la periodista construye la historia del declive del partido.

La serie “PRI: Crónica del fin” (México, 2025) está dirigida por la periodista Denise Maerker y de ella también es el guión. A través del testimonio de quienes dirigieron el partido y de sus militantes, se aborda la historia de los últimos 50 años del partido, de 1975-2024.

Los episodios en los que se estructura esta serie documental son cinco: 1) La fisura 1975-1982, 2) La fractura 1986-1988, 3) La implosión 1988-1994, 4) El colapso 1994-2000, 5) El regreso y la parodia 2000-2024.

Es un trabajo de investigación y producción que llevó casi tres años e implicó la revisión de 3 mil horas de grabaciones en archivos históricos, muchas de ellas material inédito, y 130 horas de entrevistas exclusivas a personajes centrales, hombres y mujeres, en la historia del PRI.

La directora entrevista a los presidentes de la República Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, del PRI, y Vicente Fox Quesada, del PAN.

A presidentes del partido y a militantes que tuvieron una gran influencia en el partido, como Elba Esther Gordillo, Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Roberto Madrazo, Pedro Joaquín Coldwell, Alfredo del Mazo, Francisco Labastida, Dulce María Sauri, Manlio Fabio Beltrones, Heriberto Galindo, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong, César Camacho, Aurelio Nuño, Emilio Chuayffet, Alito Moreno y Marcelo Ebrard. Y también al panista Diego Fernández de Cevallos, que fue candidato a la Presidencia de la República.

La narrativa reconstruye el proceso de crisis y derrumbe del PRI. En la sinopsis que se presenta en la plataforma ViX, que es donde se puede ver la serie se dice: “La muerte del PRI: una caída mil veces anunciada. Corrupción, traiciones y asesinatos marcaron su debacle. De los delirios de poder de López Portillo al derrumbe con Peña Nieto, el PRI pasó de tenerlo todo a ser un cascarón vacío”.

Maerker presenta a los personajes que participaron en la construcción del partido al fin de la Revolución, y el papel central que jugó Plutarco Elías Calles, Presidente de México de 1924 a 1928, y que después establece el Maximato, que termina cuando Lázaro Cárdenas asume la Presidencia y manda a Calles al exilio en 1934.

A quienes entrevista desde su propia visión reflexionan sobre el PRI y las causas de la crisis y del declive del partido que gobernó México de manera ininterrumpida por 80 años, y que en el 2000 pierde por primera vez la Presidencia de la República con el triunfo del panista Vicente Fox.

En la serie documental se presentan los conflictos internos, las traiciones y también los asesinatos. Las disputas por el poder y el control del partido. Los frecuentes escándalos de corrupción, como el de Odebrecht, y eventos como el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

El trabajo de Maerker deja en claro el papel que el PRI jugó en la vida nacional desde el momento que se funda, y que a lo largo de las décadas tuvo tres nombres distintos. El PRI fue la institución que modela al México moderno que surge al final de la Revolución.

Dulce María Sauri, que fue Gobernadora de Yucatán y presidenta del PRI, plantea que el declive se explica porque el partido “no supo leer a tiempo el cambio social” que demandaba nuevas formas de hacer política en el País.

La narrativa de la serie está bien construida y es ágil, son relevantes las entrevistas, y es muy bueno el material de archivo. No hay historias que no se conocieran, el valor de esta serie documental está en que, a coro, los grandes personajes del PRI hablan de su crisis y caída, y la manera como la periodista construye la historia del declive del partido.

PRI: Crónica del fin

Título original: PRI: Crónica del fin

Producción: México, 2025

Dirección: Denise Maerker

Guión: Denise Maerker

Fotografía: Héctor Laso

Música: Alain Gómez Reglá, Jerónimo González, Miguel Castro Luna

Con: Personajes reales