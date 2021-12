PRI, PAN Y PRD se alían en Hidalgo, Tamaulipas, Durango y Aguascalientes, pendientes Oaxaca y Quintana Roo

De nueva cuenta la coalición “Va por México” sumará esfuerzos en algunos estados que estarán juego el próximo año para darle la batalla a Morena. Y a decir de los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza; Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas; y Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva; se acordó que competirán unidos en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, dejando pendiente Oaxaca y Quintana Roo. El líder albiazul, Marko Cortés Mendoza mencionó: “En estas entidades, como lo marca la legislación, antes del dos de enero tendrá que estar suscrito un convenio de coalición electoral o si fuéramos por otra modalidad como la candidatura común y buscar aprovechar los tiempos que marca la Ley para los periodos de precampaña que inicia en estos estados el dos de enero y concluye el 10 de febrero y que de esa forma se puedan posicionar los diferentes aspirantes interesados en ser nominados por los tres partidos políticos en la modalidad electoral que estemos acordando”. Los líderes partidistas se comprometieron a elegir a los mejores perfiles y a que en caso de ganar los gobiernos serán de coalición. Al tiempo.

ANTES DE IRSE QUIRINO SÍ PAGÓ 13 OBRAS, PERO NO SE TERMINARON: RUBÉN ROCHA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha está dando mucho de qué hablar en sus conferencias “semaneras” y ya soltó datos importantes de lo que hizo y, no hizo su antecesor Quirino Ordaz Coppel. En esta ocasión nos informó que el ex mandatario local dejó 13 obras pagadas pero lo malo es que éstas no están concluidas. Me refiero a las que incluyen al puente bimodal en Culiacán, el cual inauguró un día antes de concluir su administración, y la remodelación de la avenida Gabriel Leyva en Mazatlán. Mientras que el secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, dio a conocer que además detectaron 10 obras que están en proceso de conclusión pero no están pagadas, como el Hospital Pediátrico de Sinaloa y el Centro de Salud Urbano de Culiacán, obras que presumió Quirino Ordaz pero dejó sin operar. Pero por si esto no fuera poco Zavala Cabanillas abundó que también se detectó el pago de 109 millones de pesos entre el 25 y el 30 de octubre, es decir, en los últimos cinco días de Gobierno de Ordaz Coppel. Bien hace el Gobernador Rocha Moya en afirmar que le estarán dando seguimiento a este asunto, aunque, aceptó, con justa razón que estos proyectos no debieron ser pagados sin concluir.

SENADOR VÍCTOR FUENTES PUGNA POR OBLIGATORIEDAD DE SEGURO DE RESPONSABILIDADES A AUTOMOVILISTAS

Más de 500 mil familias al año se quedan indefensos cuando sufren un accidente vial, por lo que el senador Víctor Fuentes presentó una reserva a la Ley de Movilidad para que se incluyera la obligación de los automovilistas a contar con un seguro de responsabilidades a terceros. Y es que el legislador ha sido muy insistente en señalar que la Ley de Movilidad que se aprobó por mayoría en el Senado se queda corta pues en el dictamen no se avaló su propuesta. Sin embargo, como dice el dicho: “esto no se acaba, hasta que se acaba” y por ello junto con el Grupo Plural que encabeza Germán Martínez ya anunciaron que en el próximo periodo ordinario presentarán una iniciativa que va en este sentido. Estaremos atentos.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA SE SUMA A RECONOCIMIENTO A LA MARINA ARMADA DE MÉXICO

Muy activo estuvo el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera a unas horas de que concluya el periodo ordinario de sesiones y como buen jurista no faltó a la ceremonia que organizó el Senado para reconocer la labor de las Fuerzas Armadas. Y es que, a 200 años de la creación de esta institución, la Cámara alta no dejó pasar la oportunidad de apachar a los marinos y en el Patio del Federalismo del Senado se develó en letras de oro la leyenda: “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada de México”. Ahí el almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, agradeció a la Cámara Alta la distinción y destacó que la Armada cumple doscientos años de navegar sirviendo a México. “Cumplimos dos siglos de velar por la soberanía desde nuestras costas y mares, de salvaguardar la vida humana en la mar, de apoyar a la seguridad a favor de la tranquilidad y el bienestar de las familias mexicanas y de auxiliar a la población civil en casos y zonas de desastre y ayuda humanitaria”. Mientras que Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reconoció la lealtad de la Armada de México con su Comandante Supremo y con el país. En su turno, Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, destacó que esta cámara tenía una deuda histórica con la Armada de México y por eso este reconocimiento. En el evento estuvieron también presentes Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD; Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI; el priísta Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Marina y altos mandos de la Secretaría de Marina.

INICIA FORMALMENTE ENTENDIMIENTO BICENTENARIO; KEN SALAZAR ACEPTA QUE ARMAS DE EU SON UTILIZADAS EN MÉXICO

Marcelo Ebrard arrancó de manera formal el Entendimiento Bicentenario de Seguridad entre México y Estados Unidos que a partir de hoy inicia operaciones. En marco de la instalación del Grupo de Alto Nivel del Programa Entendimiento Bicentenario se acordó la instalación de grupos de trabajo que tendrán como objetivo la reducción de la violencia, la inseguridad transfronteriza y la persecución de redes criminales, entre otros. En este marco, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aceptó que las armas que utiliza el crimen organizado en el país sí provienen de la Unión Americana, por lo que dejó en claro que el tráfico de armas es una responsabilidad que deben atender los dos países. “En las armas que vienen de los Estados Unidos aquí a México es responsabilidad de las dos naciones, pero reconocemos como la ha dicho el presidente (Joe) Biden que estas armas están viniendo de los Estados Unidos”, declaró. Agregó que estamos en un momento de transformación en las relaciones entre México y Estados Unidos por lo que este acuerdo de seguridad que entierra a la iniciativa Mérida es una alianza de respeto mutuo, de respeto a la diferencia pero uniendo la visión de nuestros países para trabajar y proteger a nuestra gente, dijo. Mientras que Marcelo Ebrard explicó que el nuevo pacto se regirá con tres compromisos transversales: proteger los derechos humanos y promover la prosperidad, el intercambio de información y centrarse en datos y resultados. Los alcances no se medirán a partir de la captura de grandes capos de organizaciones criminales, sino con la atención a las raíces que generan la inseguridad y el aumento de la violencia, así como las causas del consumo de drogas que afectan a sus ciudadanos.

ABELARDO MARTÍN MIRANDA COORDINADOR DE COMUNICACIÓN EN EL SENADO, REFERENTE DE COMUNICACIÓN INNOVADORA

Les adelanto que la próxima semana tendremos la oportunidad de entrevistar en nuestro noticiero Breaking News, que se trasmite por redes sociales y en varias estaciones de Sinaloa, al coordinador de Comunicación Social del Senado de la República, el periodista Abelardo Martín Miranda quien, por cierto, acaba de ser reconocido por el gremio por su innovadora forma de hacer comunicación en una de las instituciones más importantes de nuestro país. Y es que hace unos días la Cámara alta recibió el Premio Nacional de Periodismo por su plataforma de comunicación digital, que difunde la información parlamentaria de manera plural y confiable, y responde a las necesidades de una ciudadanía que exige espacios participación e interactividad. Como era de esperarse, Ricardo Monreal celebró este reconocimiento del Club de Periodistas, organización que otorgó la presea por el impacto social de esta plataforma, que se ha convertido en referencia de medios de comunicación e internautas, lo que se refleja en el crecimiento de seguidores de sus redes: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify y Telegram, los cuales suman ya más de un millón 300 mil.

