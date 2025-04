Primera elección judicial

Durante los días que llevamos de campaña hemos visto la publicidad de los candidatos y créame que alguna está de no creerse, pero bueno, cada quien trata de buscar el favoritismo del electorado según crea más conveniente.

Como seguramente Usted ya se dio cuenta, estamos en campaña, sí, es la primera en la historia, por lo que por primera vez veremos a los candidatos tratar de ganarse el voto del electorado. Las campañas iniciaron el pasado 30 de marzo y durarán hasta el 28 de mayo, el día de la elección será el 1 de junio de 2025 y a diferencia de otros aspirantes, los candidatos a ser electos a los diversos puestos del Poder Judicial Federal (recuerde que, en Sinaloa, no estamos eligiendo Poder Judicial local) deberán financiar sus propias campañas.

¿Qué otras prohibiciones tienen? No pueden comprar anuncios en radio, televisión, prensa, redes sociales, espectaculares o volantes, no pueden ofrecer beneficios a cambio de apoyo, no pueden realizar violencia de género, no puede calumniar o acusar falsamente. Tampoco pueden recibir ayuda voluntaria, ni financiamiento de personas físicas, amigos o proveedores no registrados ante el INE.

No pueden usar propaganda que los relacione con partido político, tampoco pueden pagar y difundir encuestas, así como tampoco pueden hacer eventos masivos; eso sí, como en otras campañas electorales, no podrán hacer campaña tres días previos a la elección. Sí pueden usar vehículos blindados y escoltas, pero deberán de informar al INE.

Si bien es cierto pueden usar redes sociales, pero no pueden pagar por publicidad, pueden tener páginas webs, pero no contratar anuncios digitales y la propaganda que realicen deberá ser biodegradable. Si usted desea conocer sobre los candidatos, el INE habilitó el portal: https://ine.mx/conoceles-practica-y-ubica/ en donde podrá conocerlos, practicar su voto, ubicar su casilla seccional y por ende informarse sobre las elecciones.

Durante los días que llevamos de campaña hemos visto la publicidad de los candidatos y créame que alguna está de no creerse, pero bueno, cada quien trata de buscar el favoritismo del electorado según crea más conveniente, “Dora la transformadora” o “Ministro Chicharrón”, son algunos ejemplos de lo que ha sido esta campaña, que por cierto, por lo pronto el Legislativo federal ha anunciado que impugnará ante el Tribunal Electoral la decisión del INE de que no es posible que los poderes de la unión no puedan promover la participación ciudadana en la elección judicial, tanto el líder de la Cámara de Diputados como el líder del Senado se mostraron inconformes con la decisión, lo curioso es que esta reforma judicial es de reciente creación, ¿será que no previeron esa situación? No, debe de ser otra cosa.

Por cierto, se ha hecho mucho énfasis en que es esta la primera elección del Poder Judicial en la historia, que nunca se había hecho antes y que son pocos los países que lo han hecho anteriormente, pero aquí la pregunta para mí es: ¿Es necesario que las personas que lleguen a estos cargos sean las más populares? ¿O es necesario que lleguen las más preparadas? Esto lo pregunto porque las elecciones generalmente las ganan los más populares.