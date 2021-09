A su estilo, es decir, sin respetar acuerdos y agandallando, el Alcalde pretende escatimarle al PAS posiciones negociadas previamente cuando este partido lo apoyó para buscar la reelección.

En lo personal, creo que eso de repartir y negociar puestos en el servicio público, como pago de apoyos políticos, no debería darse, como tampoco debería darse la costumbre de hacer negocios con cuates y familiares o con empresarios que les meten lana a las campañas.

Pero en la “vida real”, es decir, en el mundo de la política, he visto que nada es gratis y cualquier apoyo viene con la factura pegada que deberá ser pagada oportunamente.

Aún con lo que digo y con todo y que el PAS no me parece un partido político que vaya a traer cambios positivos para los ciudadanos, hablando estrictamente de valores, creo que “El Químico” se está viendo muy mal al no respetar los acuerdos a los que hayan llegado.

Digo, a menos que esos acuerdos impliquen algún delito o den pauta a faltas administrativas o juicio político, caso en el cual obviamente que no deben de cumplirse, lo que se espera en este mundo de la política bananera, es que quien dio su palabra la cumpla.

Y con mayor razón si a quien dio su palabra prácticamente lo rescataron del basurero de la política, pues recordaremos que Morena le había cerrado la puerta al Químico para buscar la reelección.

Lo menos que se puede decir es que el amigo es muy mal agradecido.

Lo rescata el PAS, le ayuda a ganar la reelección y ahora no le quiere cumplir lo que le prometió.

Sabemos que la política es una guerra de lodo, pero hombre, hasta en eso hay niveles y “El Químico” está en el nivel de corriente para abajo.

Lo interesante sería ver qué caminos legales o políticos elegirá el PAS, en caso de que el Alcalde se mantenga en su postura y se niegue a cumplir los acuerdos tomados.

De que los hay, los hay, pero el chiste está en saber encontrarlos y, sobre todo, implementarlos eficazmente.

Problemas en el paraíso que esperemos no se traduzcan en consecuencias negativas para los ciudadanos, que ninguna culpa tenemos de que no se quiera respetar la palabra empeñada.

Pero bueno, dijeran por ahí, por esa palabra tan devaluada, no creo que den mucho en cualquier empeño.