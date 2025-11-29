Problemas y Protestas Gobierno sin Respuestas

La Presidenta Sheinbaum no quiere reconocer que cada marcha, cada protesta y cada “toma” de casetas y edificios públicos son causadas por problemas no resueltos, nuevos, viejos y acumulados que requieren atención gubernamental y conciliación de intereses legítimos, en cuya solución se aporten y se acepten criterios y propuestas contrarias, pero siempre con el ánimo de buscar con respeto el bien común, el bien de los manifestantes, el bien de la sociedad y el orden público.

Al leer la prensa diaria y ver las noticias en la televisión, hay que buscar “con lupa” las noticias buenas, aquellas que no se contraponen con la realidad, que sólo son buenos deseos de los gobernantes o que son prácticamente “propaganda ideológica” del gobierno, que ha estado conduciendo al país a un estatismo económico y social, aprovechando el control total y absoluto sobre los poderes Legislativo y Judicial.

Se oye bien que se hayan aprobado leyes y sanciones más fuertes contra los extorsionadores, aunque no se incluyan las extorsiones del fisco que amenaza y decide bloquear cuentas y realizar constantes auditorías a los causantes, quienes recurren a los tribunales ejerciendo su derecho a impugnar cobros fiscales que considera ilegales.

También se oye bien que se haya aprobado una mejor legislación con sanciones más fuertes por los delitos contra el medio ambiente, sin aclarar tampoco cuándo y cómo sancionar a los gobernantes que están destruyendo bosques en Yucatán o autorizando sobreexplotación del agua, contaminación de playas y que no cumplen los compromisos ambientales en los Acuerdos de Paris; en repetidas ocasiones se ha dicho que en México el problema no está en la falta de leyes, sino en el cumplimiento de las que ya están vigentes, pues la corrupción, la lenidad y la falta de voluntad política, mantienen al país en constante violación del Estado de Derecho.

El Gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, expuso que las protestas de los productores agrícolas deben realizarse “...con libertad, sin presiones externas y sin amenazas...”, pero la misma Presidenta Sheinbaum denuncia que “los bloqueos son defensa de privilegios” y en distintas ocasiones ha declarado que algunos de los “líderes” tienen “carpetas abiertas” en proceso, todo lo cual son amenazas para intimidar.

Con las malas noticias los ciudadanos en México están en marcha y en protesta: las mujeres en su día internacional contra la violencia; los transportistas toman casetas y carreteras en 18 estados; en Sinaloa sigue incontenible la violencia desde septiembre de 2024; todo el pueblo de Uruapan está en constante protesta por los asesinatos; Michoacán, como Sinaloa, ha requerido un supuesto “Plan Michoacán” y la presencia constante del Secretario Harfuch y del Gabinete de Seguridad, a quienes los “traen de abajo para arriba”; México es tercero por crímenes de cárteles, según el “Global Organized Crime Index 2025”; según Coparmex, en su Congreso Nacional celebrado en Tijuana, “la extorsión tiene de rodillas a miles de empresarios, matando las MiPymes y provocando migración silenciosa...”; en Guanajuato bloquean 30 trenes y otros más en distintos puntos del país, según la Confederación de Cámaras Industriales y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.

Hasta el 9 de noviembre se contaban 56 actores políticos asesinados en 2025; siguen las protestas de las madres con hijos desaparecidos; 13 muertos en enfrentamiento en Guasave, Sin; se aseguran y cierran gasolineras en Ahome por vender combustible “huachicol” y alterar las bombas de surtido; y el colmo, se encontraron 456 bolsas con restos humanos en Jalisco y en “La Mañanera” no se dijo ni pío.

El Presidente Trump, de EU, sigue amenazando con nuevos aranceles desestabilizando la economía nacional, logrando se reduzcan las remesas y cobrando el 3 por ciento de impuesto; aunque la Presidenta Sheinbaum denuncia a los mexicanos que “quieren intervenga EU en México”, lo cierto es que quien lo está logrando es el propio gobierno de México, que recibe órdenes disfrazadas de “colaboración internacional” para el combate a los carteles y le “denuncia” casinos, gasolineros y empresarios en general como “lavadores” y “recomienda” el cierre de empresas y aprehensión de los sospechosos, mientras los satélites y los drones extranjeros siguen operando en el cielo de México.

Es decir, el gobierno sí acusa, denuncia y extorsiona a los ciudadanos y acepta o propicia que EU actúe impunemente en México, pero no encuentra la manera de resolver los serios problemas por los que protestan y marchan los mexicanos.