“La IA puede ser un catalizador para el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida”.

Estamos viviendo una nueva era marcada por la irrupción de la inteligencia artificial. Cada vez más, nuestras actividades diarias -ya sea en el estudio, el trabajo o la vida pública- están siendo automatizadas. Esta realidad ha llegado sin pedir permiso, creando contenidos, generando nuevas narrativas y automatizando la producción de textos, imágenes y otros medios.

Como en toda gran revolución tecnológica, la inteligencia artificial está creando una brecha en la sociedad entre aquellos que tienen acceso y conocimientos para utilizar estas herramientas, y quienes aún dependen de métodos tradicionales. Esta división no hace más que profundizar las desigualdades en el presente y futuro de nuestra sociedad.

Nos enfrentamos a un dilema crucial: quienes no adopten la inteligencia artificial se encontrarán cada vez más alejados de la eficiencia necesaria para responder a los grandes problemas sociales. Si no nos preparamos para el uso de estas herramientas, corremos el riesgo de quedar rezagados en los procesos sociales y productivos.

Por ello, una de las grandes tareas del nuevo gobierno no debe limitarse únicamente a brindar acceso a la inteligencia artificial. Es fundamental preparar a las nuevas generaciones -desde la primaria hasta la universidad- para que desarrollen las habilidades tecnológicas necesarias para aprovechar al máximo estas herramientas. La educación en tecnología debe ser inclusiva y estratégica, garantizando que nadie quede atrás en este proceso.

La inteligencia artificial no sólo mejora nuestra eficiencia, sino que también potencia nuestra creatividad y redefine lo que nos hace verdaderamente humanos. A medida que se automatizan muchas tareas, aquellas que no pueden ser reemplazadas por la tecnología o cuya automatización no resulte beneficiosa se vuelven aún más valiosas.

Para maximizar los beneficios de la inteligencia artificial, es esencial alimentarla con datos precisos y de alta calidad. La información generada por organizaciones e individuos puede adaptarse para cubrir necesidades específicas, por lo que es crucial invertir en sistemas de información interoperables. Estos sistemas permitirán un uso estratégico de la inteligencia artificial en la toma de decisiones, tanto en el ámbito laboral como en la gestión gubernamental, impulsando una transformación efectiva y fundamentada.

Por eso, no podemos permitirnos ser un país que sólo mira hacia el pasado. La realidad actual nos exige estar a la altura de los cambios tecnológicos, integrándonos desde lo local hacia lo global, con la innovación y la interacción que demanda la era de la inteligencia artificial.

La clave está en impulsar una educación que no solo enseñe a utilizar la tecnología, sino que también fomente su uso ético y creativo para construir un futuro más equitativo y sostenible.