El progreso se puede definir como el avance gradual hacia un estado mejor o más avanzado en términos de conocimiento, sociedad, bienestar, entre otros aspectos. Es el movimiento hacia una condición superior o más favorable en diferentes áreas de la vida, marcado por mejoras, desarrollos y cambios positivos en la sociedad y en la humanidad en general. Y la pregunta es ¿hemos progresado como sociedad? Para determinar si hemos progresado, se pueden considerar varios indicadores y aspectos que reflejen el desarrollo y mejora en diferentes áreas. Algunas formas de demostrar el progreso de una sociedad podrían incluir: -Desarrollo tecnológico. -Bienestar social. Indicadores como la esperanza de vida, acceso a la educación, atención médica, reducción de la pobreza, entre otros. -Derechos humanos. Avances en el reconocimiento y protección de derechos humanos, igualdad de género, diversidad e inclusión. -Crecimiento económico. -Sostenibilidad ambiental. -Avances en la ciencia y la medicina. Si uno analiza con detenimiento algunos de los factores aquí mencionados, se podría dar cuenta de que nuestras sociedades están en constante avance. Sin embargo, una revisión histórica, material, a detalle, también nos muestra cómo nuestras sociedades pueden quedar estáticas o presentar retrocesos sin importar qué tan grande o “próspera” sea. Es precisamente por este riesgo que es importante cuestionar a nuestros candidatos acerca de la visión de progreso que se tiene, detenerse un momento a pensar ¿es este el “progreso” que quiero para mi ciudad, para mi comunidad? Mantenerse alerta ante el uso de la palabra progreso para presentar una idea, puesto que aquello que se interpreta como un “estado mejor” tiene sus cláusulas complejas en los detalles de ese enunciado y lo que significa. Así que ¿Qué es mejor? ¿Cuándo estamos progresando? Ver cómo avanzamos en temas como la tecnología, esperanza de vida o medicina, no tiene por qué evitar que seamos capaces de discutir nuestras desigualdades estructurales, los problemas sin resolver, la diversidad de opiniones, la desconfianza en las instituciones y la necesidad de ser reformadas así como entender que nuestras expectativas no son estáticas, y esa constante de dinamismo (si me permiten la paradoja) tiene que darnos también la oportunidad de hacer un estricto revisionismo de dónde estuvimos, estamos y hacia dónde queremos llegar como sociedades. ¿Qué es para ti progreso? Gracias por leer hasta aquí, nos leemos pronto. Es cuánto.